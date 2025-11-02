  • 報價
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

02/11/2025

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存

　　儘管美國本月宣布減息四分一厘，但美聯儲局主席鮑威爾強調12月減息並非定局，利率前景仍有不確定性。本地銀行爭年終資金，仍維持較高的港元定存年息，建行亞洲3個月港元定存，現有客戶於網上以100萬元或以上的新資金開立，年利率高達3.1厘，而集友銀行3個月及4個月港元定存高達3.1厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存

（資料圖片）

 

　　信銀國際3個月港元定存年利率高達3.1厘，起存額為50萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理；創興銀行推「全新客戶特優定期存款」，全新「悅秀理財」客戶透過分行:成功開立網上銀行，開立投資戶口，以新資金存入100萬-1000萬元，3個月港元定存年利率高達3.1厘。

 

　　數字銀行PAObank 3個月港元定存年利率高達3.1厘起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

