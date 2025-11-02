  • 報價
02/11/2025

在彼得兔故鄉與一位英國紳士的對話

  范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　基於二次大戰導致英國國力萎縮，戰後又長期捲入福利主義和鐵娘子的私有化改革之爭，因此當唐寧街的保守黨政府仍致力在香港交接問題上，爭取英國全球利益的最大化時，英國民間卻普遍對此表露出冷感。

　　進入1997年，不僅英國公眾的視線被即將於5月舉行的大選所吸引，而且據我個人接觸，一般民眾，尤其是年輕人群組對香港問題所知甚少。因此，當英國媒體開始增加香港交接儀式的曝光頻率時，大部分人對此「丈二金剛摸不著頭腦」。

　　我舉一個例子，在該年4月，我決定到英格蘭湖區(Lake District)，也就是彼得兔(Peter Rabbit)的故鄉度過一個短假期，為即將到來的數個月繁忙工作「充電」。某天我來到山區一家英式餐廳，正優哉游哉喝著下午茶，看見窗外駛過來一輛Land Rover四驅車。

　　當時，在英國駕駛Land Rover的人士往往會被視為具有以下特徵：他們以「英國粗獷風格」為榮，是成功的中產以上人士；事實上，英女王也喜歡駕這款車。餐廳外這位司機是一位中年男子，穿著很講究的英國鄉間風格衣著，看上去一副Pierce Brosnan的紳士派頭。

　　我看著他走進餐廳，在我身邊的小圓桌旁坐下。那天天氣確實不錯，溫暖的窗光令所有人看上去都很光鮮。他顯然是在好心情驅駛下，先用天氣和我打開了話匣子。當他知道我來自香港時，似乎找對了人般問到：「你倒給我說說，這個香港究竟是怎麼一回事？」

 

英格蘭湖區，右為彼得兔作者Helen Beatrix Potter（互聯網）


這個香港究竟是怎麼一回事？

　　我被他問懵了：「關於香港的甚麼一回事？」我當時仍假設，像這種有一定年紀，看上去教育水平不低的英國人，或多或少會對香港有所了解。他瞇起眼睛，深思片刻，然後問我：「究竟這個香港，是怎麼跟我們英國拉上關係的？」

　　哦，原來他適合基礎課程，我想了一會，決定採用一種較為淺白的說法：「話說當年我太公的太公和你太公的太公打了一架，地點在我們村，結果我太公的太公打輸了，於是就簽了這份約……」

　　我話說到此，Land Rover紳士立即將我打住，說：「我懂了！」然後他給我打個眼色說：「瞧，我太公的太公還是有一些老智慧堪稱有用的，例如永遠不要討論天氣以外的話題！」

　　彼此開心一笑，繼續享受這美好的英格蘭春天。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk