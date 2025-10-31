位元堂百年傳承與革新｜堅持傳統工藝、商業效益並行，品牌未來策略關鍵

「位元堂，養陰丸，好似太陽咁溫暖……」這首植根香港幾代人記憶的旋律，不僅唱出了一顆藥丸的名字，也唱出了一個百年品牌的歷史。養陰丸的故事，始於清光緒二十三年（1897年）。當年，由出身官宦的黎昌厚與數名同道中人，於廣州槳欄街創辦了第一家位元堂；而後經始創人之一的潘厚存醫師多番研究，創製出養陰丸。

1930年，位元堂將業務擴展至香港，於旺角荔枝角道108號開設首間分店；到了1952年黎氏家族決定將總部遷往香港，荔枝角道分店隨即升格為總行。當時在港的主要門市，便是這家總行與位於油麻地上海街356號的二分行。

品牌南遷，一同遷來的除了資本與業務，還有代代相傳的傳統製藥技藝。位元堂現時資深製藥師傅區少林憶述，學藝的第一關，便是要先學會「趟櫃桶」，即辨別藥材，並牢記它們所在的位置。

「炮製」亦是必須精通的技藝。以炒丁香為例，初時可以大火加熱，當藥材受熱發出「霹靂啪嘞」的聲響時，就必須立即轉為文火翻兜。還有一個重要的判斷依據，便是煙的顏色：黃煙起，代表水份、藥油揮發正當，需要準備收火。從起鍋到火候，全憑經驗判斷。

經過炮製等前期工序，藥材便能進入化為丹丸的階段。其中一種方法名為「泛製法」，其起點在於一顆被稱為「種子」的微小丸模，透過反覆潤濕、撒粉、滾動的步驟，讓丸模附著藥粉，接著如滾雪球般，將藥丸由細到大滾至標準大小。

位元堂於2000年迎來了轉捩點。該年，宏安集團正式收購位元堂。兩年後，「位元堂藥業控股有限公司」成立。在此之前，位元堂在港僅設數間門市，其餘銷售依賴經銷商。上市後，門市數目迅速擴展至85間。

在企業化的過程中，位元堂採取了傳承與革新並行的策略。在傳承方面，品牌保留了部分傳統做法。例如，位元堂至今仍沿用木製百子櫃作藥材儲存；在產品配方及藥材選購上，也基本維持傳統，遵循中藥「藥出地道」原則。

在革新方面，品牌持續拓展與更新產品線，從最初約18種產品，發展為涵蓋中成藥、日常調理與保健食品等系列；在保留經典鐵罐設計的同時，養陰丸的內包裝已由傳統人手製作的蠟殼，改為符合現代衛生標準的鋁箔紙包裝。

為配合不斷擴大的產品線與銷售量，公司由早期「下舖上工場」的營運方式，逐步將生產線遷往塘尾道、油塘、九龍灣等工業大廈。至2016年，宏安集團投資近六億港元，在元朗設立一座依照PIC／S國際標準設計的現代化廠房。

在整個生產線現代化的進程中，許多傳統工序已逐步轉為機械化操作。然而，機器並非萬能。它能替代大量重複性的「苦工」，但卻無法複製需要經驗和感官來判斷的「功夫」，讓位元堂面臨越發嚴峻的人手斷層問題。

目前整個製藥部門也只有十餘人，最年輕的都已四十多歲。為應對人才斷層，位元堂亦嘗試推出師徒計劃，但吸引及挽留年輕學徒的成效仍然有限。

位元堂的百年發展，可謂香港傳統行業在傳承與革新之間探索出路的寫照。在日益高昂的成本壓力與現代經營的需求下，如何在堅持傳統工藝與商業效益間取得平衡，是決定此百年品牌未來走向的關鍵。