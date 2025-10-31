  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

31/10/2025

位元堂百年傳承與革新｜堅持傳統工藝、商業效益並行，品牌未來策略關鍵

#位元堂 #香港 #商業效益 #傳統工藝 #老店 #老店情味 #百年品牌 #清朝 #中藥 #養陰丸 #上巿
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 香港老舖記錄冊

    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

    Facebook香港老舖記錄冊Hong Kong Historical Shops

    Instagramhongkonghistoricalshops

     

    尋‧情‧味

    隔周五刊出

　　「位元堂，養陰丸，好似太陽咁溫暖……」這首植根香港幾代人記憶的旋律，不僅唱出了一顆藥丸的名字，也唱出了一個百年品牌的歷史。養陰丸的故事，始於清光緒二十三年（1897年）。當年，由出身官宦的黎昌厚與數名同道中人，於廣州槳欄街創辦了第一家位元堂；而後經始創人之一的潘厚存醫師多番研究，創製出養陰丸。

 

　　1930年，位元堂將業務擴展至香港，於旺角荔枝角道108號開設首間分店；到了1952年黎氏家族決定將總部遷往香港，荔枝角道分店隨即升格為總行。當時在港的主要門市，便是這家總行與位於油麻地上海街356號的二分行。

 

 

　　品牌南遷，一同遷來的除了資本與業務，還有代代相傳的傳統製藥技藝。位元堂現時資深製藥師傅區少林憶述，學藝的第一關，便是要先學會「趟櫃桶」，即辨別藥材，並牢記它們所在的位置。

 

　　「炮製」亦是必須精通的技藝。以炒丁香為例，初時可以大火加熱，當藥材受熱發出「霹靂啪嘞」的聲響時，就必須立即轉為文火翻兜。還有一個重要的判斷依據，便是煙的顏色：黃煙起，代表水份、藥油揮發正當，需要準備收火。從起鍋到火候，全憑經驗判斷。

 

　　經過炮製等前期工序，藥材便能進入化為丹丸的階段。其中一種方法名為「泛製法」，其起點在於一顆被稱為「種子」的微小丸模，透過反覆潤濕、撒粉、滾動的步驟，讓丸模附著藥粉，接著如滾雪球般，將藥丸由細到大滾至標準大小。

 

 

　　位元堂於2000年迎來了轉捩點。該年，宏安集團正式收購位元堂。兩年後，「位元堂藥業控股有限公司」成立。在此之前，位元堂在港僅設數間門市，其餘銷售依賴經銷商。上市後，門市數目迅速擴展至85間。

 

　　在企業化的過程中，位元堂採取了傳承與革新並行的策略。在傳承方面，品牌保留了部分傳統做法。例如，位元堂至今仍沿用木製百子櫃作藥材儲存；在產品配方及藥材選購上，也基本維持傳統，遵循中藥「藥出地道」原則。

 

 

　　在革新方面，品牌持續拓展與更新產品線，從最初約18種產品，發展為涵蓋中成藥、日常調理與保健食品等系列；在保留經典鐵罐設計的同時，養陰丸的內包裝已由傳統人手製作的蠟殼，改為符合現代衛生標準的鋁箔紙包裝。

 

　　為配合不斷擴大的產品線與銷售量，公司由早期「下舖上工場」的營運方式，逐步將生產線遷往塘尾道、油塘、九龍灣等工業大廈。至2016年，宏安集團投資近六億港元，在元朗設立一座依照PIC／S國際標準設計的現代化廠房。

 

 

　　在整個生產線現代化的進程中，許多傳統工序已逐步轉為機械化操作。然而，機器並非萬能。它能替代大量重複性的「苦工」，但卻無法複製需要經驗和感官來判斷的「功夫」，讓位元堂面臨越發嚴峻的人手斷層問題。

 

　　目前整個製藥部門也只有十餘人，最年輕的都已四十多歲。為應對人才斷層，位元堂亦嘗試推出師徒計劃，但吸引及挽留年輕學徒的成效仍然有限。

 

　　位元堂的百年發展，可謂香港傳統行業在傳承與革新之間探索出路的寫照。在日益高昂的成本壓力與現代經營的需求下，如何在堅持傳統工藝與商業效益間取得平衡，是決定此百年品牌未來走向的關鍵。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#位元堂 #香港 #商業效益 #傳統工藝 #老店 #老店情味 #百年品牌 #清朝 #中藥 #養陰丸 #上巿
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk