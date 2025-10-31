  • 報價
31/10/2025

AI浪潮下職場生存戰 │ 學會用英語自信談「人機協作」新未來

#職場 #職場英語 #學英文 #AI #人工智慧 #人機協作 #英語教室 #職場生存
  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　在當今急速轉變的商業環境中，人工智慧（AI）已從遙遠的概念滲透至我們每日的工作場景。對於身處國際樞紐香港的專業人士而言，一個無法迴避的課題浮現眼前：「我的工作會被AI取代嗎？」此一疑問，已非未來式的假設，而是關乎職涯發展的現實叩問。

 

 https://stock.adobe.com/hk/

 

　　於此背景下，能否使用精準、專業的英語參與相關討論，儼然成為衡量一位職場工作者是否具備前瞻視野與適應能力的關鍵指標。流暢地表達見解，能有效展現個人洞察力與積極態度；反之，沉默或詞不達意，則可能令人對你的適應性產生疑慮。

 

　　本周，筆者為大家準備了3組實用的英語表達框架，引導你從坦然面對AI帶來的影響，到清晰闡釋人類的獨特價值，最終能主動提出人機協作的具體方案。掌握這些表達方式，將助您在關鍵對話中把握主導權，從容駕馭這個充滿挑戰與機遇的時代。Let’s go!

 

第一部分：專業表達關注與影響分析

 

　　與其被動擔憂，不如主動以專業姿態開啟建設性對話。

 

a.　探討影響層面

 

·  "To what extent will AI impact my role?"

 

「AI對我的職位會產生多大程度的影響？」

（使用"To what extent"開頭，展現客觀分析的態度）

 

b.　分析工作內容

 

·  "I've identified several tasks in my workflow that could benefit from AI automation."

 

「我已經找出工作流程中幾個能透過AI自動化獲益的環節。」

（"benefit from"展現積極視角，而非被動接受）

 

c.　區分轉型本質

 

· "Rather than complete replacement, I see this as an evolution of our job requirements."

 

「與其說是完全取代，我認為這更像是工作要求的演化。」

（"evolution"一詞準確描述轉型本質）


第二部分：凸顯人類獨特價值

 

　　在AI時代，更需要強調那些專屬於人類的特質。

 

https://stock.adobe.com/hk/

 

a.　強調批判思考

 

·  "While AI excels at data processing, it lacks our capacity for contextual understanding and ethical reasoning."

 

「雖然AI擅長數據處理，但它缺乏我們對情境的理解和道德推理能力。」

（"contextual understanding"點出人類判斷的關鍵優勢）

 

b.　展現情感智慧

 

·   "Our ability to navigate complex interpersonal dynamics remains our distinctive advantage."

 

「我們處理複雜人際動態的能力，仍然是我們的獨特優勢。」

（"interpersonal dynamics"準確描述職場人際關係）

 

c.　闡述創意價值

 

·  "Creative problem-solving and innovative thinking are areas where human intelligence continues to excel."

 

「創造性問題解決和創新思維，是人類智能持續領先的領域。」

（"excel"積極肯定人類價值）

 

第三部分：提出具體協作方案

 

　　化被動為主動，成為推動轉型的關鍵人物。

 

https://stock.adobe.com/hk/

 

a.　表達積極態度

 

·  "I'm keen to explore how we can strategically integrate AI to enhance our team's capabilities."

 

「我渴望探索如何策略性地整合AI，來提升我們團隊的能力。」

（"strategically integrate"展現深思熟慮）

 

b.　提出具體建議

 

·  "By automating routine analysis, we can redirect our focus to higher-value strategic planning."

 

「透過自動化常規分析，我們可以將重心轉向更高價值的策略規劃。」

（"higher-value"直接連結商業價值）

 

c.　建議試驗計劃

 

·  "I propose we initiate a controlled pilot to assess AI implementation in our key processes."

 

「我建議我們啟動一個受控的試驗計劃，評估AI在關鍵流程中的實施效果。」

（"controlled pilot"展現謹慎而專業的態度）

 

　　在這個AI重塑職場的時代，與其被動憂慮職位是否會被取代，不如主動掌握話語權，用精準的英語表達來展現我們的不可替代性。真正的職場安全感的來源，不再是堅守某個職位，而是持續創造價值的能力。記住，在AI時代最具競爭力的，永遠是那些能夠駕馭科技、並持續發揮人類獨特價值的專業人士。讓我們用自信的溝通，開啟職涯的新篇章。

 

 

