03/11/2025

香港快運成「世一廉航」！成全球首家獲AirlineRatings頒授「七星PLUS安全評級」低成本航空公司

Text: Katty Wu

　　香港人最愛的廉航香港快運航空（HK Express），剛剛獲國際航空安全與產品評級機構AirlineRatings頒授「七星PLUS安全評級」，此為其最高級別的國際認可，香港快運更是全球首家獲此殊榮的低成本航空公司，非常厲害！

 

　　AirlineRatings 的「七星PLUS安全評級」是根據6班匿名航班的實地審核，於多元化航線組合中，按70項可量化指標評估表現後頒授。合資格航空公司須已取得AirlineRatings 的「七星安全評級」，其評核包括：參與並完成國際航空運輸協會（IATA）運行安全審計（IOSA）註冊、通過相關監管機構審核，以及具備良好的安全與事故紀錄。所有審核均由AirlineRatings獨立進行，旨在真實反映旅客的實際乘搭體驗。

 

　　香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示：「我們十分榮幸可獲得此殊榮，這是對我們前線至整個企業團隊恪守最高營運標準之專業精神的肯定。在自2013年起連續12年維持『七星級安全評級 』的基礎上，再獲『七星PLUS安全評級』，彰顯我們對持續精進的堅定承諾。我們將一如既往，繼續為旅客提供安全、可靠且票價具競爭力的優質航空服務。」

 

　　AirlineRatings.com行政總裁Sharon Petersen表示：「香港快運繼獲評為『全球最安全低成本航空』後，再度榮獲『七星PLUS安全評級』，證明低成本營運模式不等於低品質。我們嚴謹的70項安全審核標準適用於所有航空公司；是次結果進一步印證，安全卓越從非由票價決定。我們衷心讚揚香港快運為低成本航空公司樹立飛行安全新標竿。」

 

　　除獲頒「七星PLUS安全評級」外，香港快運今年亦獲選為「全球最安全低成本航空」，並躋身「全球最佳低成本航空」前5名。香港快運現時營運年輕且高效節能的空中巴士窄體客機機隊，平均機齡少於8年。機隊採用升級規格並配備先進技術，進一步提升飛行可靠性與乘客舒適度。

 

 

 

 

 

 

#香港快運 #玩樂假期 #航空公司 #航空公司安全 #HK Express #旅遊世界 #AirlineRatings #國際航空安全評級 #七星PLUS安全評級
etnet.com.hk