03/11/2025

美食優惠︱IKEA拖肥新地筒只售$6，拖肥香蕉新地撻＋瑞典肉丸紅果子刈包

Text: Eunice Chow Photo: IKEA

　　IKEA又有新雪糕甜品！IKEA美食站11月新推拖肥新地筒和拖肥香蕉新地撻，拖肥新地筒濃厚香甜只售$6好抵食，後者撻底承托著香蕉片加上焦糖醬，絕配呀！美食站亦推出瑞典肉丸紅果子刈包配酸菜及花生粉，紅果子刈包賣相吸引，有冇興趣一試「台式北歐風」新滋味？

 

　　11月IKEA人氣新地筒迎來全新口味配搭，拖肥新地筒——香甜的拖肥新地口感順滑，像拖肥糖般在你口中緩緩融化，只售$6好抵食。拖肥香蕉新地撻以朱古力、拖肥加香蕉這黃金不敗滋味組合冇得輸，撻底承托著香蕉片，疊加上香甜拖肥新地，再淋上暖暖的焦糖醬與朱古力碎，冷熱雙重口感一次滿足，驚喜十足！

 

拖肥新地筒$6（香港美食站獨家推出11月1日至11月30日供應）

 

拖肥香蕉新地撻$16（香港美食站獨家推出11月1日至11月30日供應）

 

　　IKEA瑞典肉丸大家食得多，今個月推出創新口味及食法——瑞典肉丸紅果子刈包配酸菜及花生粉，傳統台式刈包加入瑞典紅果子醬，配上人氣瑞典肉丸、爽脆的醃製酸菜及灑上花生粉，非常惹味，份量不Heavy下午茶夠飽肚！

 

瑞典肉丸紅果子刈包配酸菜及花生粉 $13（香港美食站獨家推出11月1日至11月30日供應）

 

　　香港IKEA餐廳則有全新餐單︰慢煮牛腩配忌廉粟米，慢煮牛腩肉質軟嫩搭配香濃忌廉粟米，另一主食香濃芝士肉醬意粉牛肉肉醬加入洋蔥、香草、番茄等多種食材，濃香美味，只售$49！

 

11 月 1 日至 11 月 30日香港餐廳獨家推出供應慢煮牛腩配忌廉粟米$63，香濃芝士肉醬意粉$49

 

