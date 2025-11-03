  • 報價
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市5.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

03/11/2025

貪污腐敗，官商勾結當然要合法化？

#數碼營銷 #數碼 #加密貨幣 #特朗普 #趙長鵬 #Binance幣安 #Steve Witkoff
  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　在目前的美國政治生態之下，貪污腐敗，官商勾結似乎正在合法化，錯過這一波，便錯過了這一切。

 

　　在特朗普家族的加密貨幣商業帝國中，一個鮮為人知的故事正在浮出水面，這背後竟是 Binance幣安的創辦人兼CEO趙長鵬。

 

 

　　10月23日，白宮丟出一枚重磅炸彈。

 

　　美國總統特朗普赦免了幣安創始人趙長鵬，這位曾經因洗錢罪入獄4個月、被罰43億美元的華人首富，就這麼洗白白了。

 

　　趙長鵬在X平台上發文感謝。稱要幫助美國成為全球加密之都。

 

　　消息一出，幣安的BNB代幣暴漲8%，比特幣升3%，以太坊升3.7%。

 

　　為甚麼特朗普獨獨選中了趙長鵬？

 

 

　　當年，幣安因為被控洗黑錢，被罰43億美元，他個人繳納5000萬美元，入獄4個月。美國司法部稱幣安是巨大的洗錢中心。按理說，案子越嚴重越難赦免。但趙長鵬做對了三件事：

 

　　第一，踩準時機。特朗普的競選資金相當一部分來自幣圈，上台後誓言讓美國成為「全球加密之都」。

 

　　第二，識時務懂回報，特朗普家族的加密公司World Liberty Financial與幣安合作，已獲利約45億美元——是特朗普過去房地產投資年收入的好幾倍。

 

 

　　第三，深耕美國政經人脈。

 

　　以巴停火協議簽署之後，特朗普在以色列國會的演講一個小時，不需要看演講稿，全場起立鼓掌不下30次。在演講中，特朗普總統對中東特使Steve Witkoff大加讚揚，總統稱Witkoff 是一位非常能幹且可靠的人，是一位偉大的談判專家，因為他是個好人。

 

　　為甚麼特朗普挑選他當中東特使？這傢伙到底是誰？

 

　　他們相識於微時，80年代在紐約的地產圈互相扶持，直至今天。

 

　　當特朗普在 2024 年贏得再度當選以後，他任命 Steve Witkoff 為美國中東特使（Special Envoy to the Middle East），並於 2025 年 7 月起兼任和平使命特使（Special Envoy for Peace Missions）職務。

 

　　然而，Witkoff 的外交角色充滿爭議。一個沒有外交背景、猶太地產佬，竟被特朗普任命為中東和平特使。

 

  

　　一來，他並無傳統外交或國際關係背景。

 

　　二來，他過去的商業利益、與中東或其他國家資金的聯繫，使人對其能否在完全公正無私的前提下操作外交工作產生疑慮。

 

　　家庭方面，Witkoff 有三名兒子：Andrew、Alexander與 Zach。大仔Andrew因吸毒多年前逝世。

 

　　二仔Alex與其弟Zach共同創立了加密貨幣公司「World Liberty Financial」，該公司與Binance趙長鵬，特朗普家族關係密切。

 

　　從商業到外交的交易式思維特朗普挑選趙長鵬，Steve Witkoff，本質上是把外交當生意做的延伸。在他看來，和平協議、經濟開放、能源合作，都是可談判的Deal。 

 

  

　　Witkoff , CZ 這類商業談判專家正好符合這種思維。

 

　　這背後有沒有利益輸送，這是國家機密，我也答不了。我只知道我第一個比特幣是$9,000買下來的。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

