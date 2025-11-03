  • 報價
03/11/2025

「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食

#食家之選 #佐敦美食 #懷舊菜 #大姐明 #林建明 #粵菜
  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　近年不少專做懷舊菜的酒家結業，全因老問題——租金、人工、材料⋯⋯ 燈油火蠟全部漲漲漲，但收費無法跟漲，於是，不少食肆負責人將貨就價，或減職員（服務質素當然下降），或用雪藏貨（點會好食？ ），裝修清潔衛生也草草了事，於是，惡性循環，越搞越差。

 

　　市場無情，顧客也無情，卻步是必然的。

 

　　最近著名藝人「大姐明」林建明介紹一間佢家居附近酒家，話值得一試，並非街舖，是要搭（車立）再轉（車立）才到的樓上舖，名「星聚軒」，位於全楝皆食肆的佐敦莊士敦廣場8樓。

 

　　當晚為「快樂傳媒老是佛」月會，由大姐明老公曾展章（小白）做東，早早寫好菜。嘩，十個人搞出十六個人都會飽到碌地的分量。

 

　　菜單：上湯焗龍蝦伊麵、XO醬西蘭花炸帶子、鍋貼小棠菜拼咕嚕肉、荔枝百花炸蝦球、姬松茸燉螺頭湯、乾坤大海斑、蠔皇鮑魚扣花菇、當紅炸子雞、櫻花蝦海皇炒飯、雲霧壽桃。

 

　　此店雖不走米芝蓮的精緻高檔路線，但廚師也極度強調視覺藝術，尤其有數味菜式以乾冰製造騰雲駕霧效果，好過癮，令客人以為在睇show。

 

不少菜式上枱時皆騰雲駕霧，弄得大家開開心心爭相打卡。

 

煙霧效果增加美感。

 

　　全晚最出色三味，一為鍋貼小棠菜咕嚕肉。所謂鍋貼小棠菜，其實是蝦膠加小棠菜碎混合上脆漿炸，因工序繁複，已沒太多酒樓廚師識做或願做。昔日佐敦的老店金山樓，曾以此為招牌菜，幾乎每枱必點，今次在此食到，不無驚喜。

 

這味鍋貼小棠菜咕嚕肉，全晚最正！

 

　　另一為蠔皇鮑魚扣北菇，真真正正做到大堆頭，不惜工本。鮑魚大大隻，而北菇則非常厚身，肯定用極長時間扣，才會做出綿綿稔稔盡吸鮑汁的效果，每隻大到要分四啖才可吞下。

 

鮑魚分量十足，花姑大隻厚身，用料絕不手軟。

 

　　燉湯無法在家中做，因酒樓的燉爐非常大，才可容納到一鼎鼎的湯清燉八小時。

 

　　燉湯強調清而不濁，所用的湯料，陣容鼎盛，撈出放碟上，個別老友搶著用豉油蘸之，食得非常滋味，而我則冇乜興趣，因所有湯料的鮮味，早早全部扯出，完全冇（口趙）頭，事實，所有精華，全已融入湯水之中。

 

姬松茸燉湯，清甜味鮮，全部材料精華皆被扯出。

 

有人嗜湯渣，猛（口趙），我則No No ，寧願留肚。

 

　　此晚唯一我有小小意見的，為一味荔枝百花炸蝦球，染到紅卜卜，掛在膠的樹上。這種presentation，非常有二三十年前的內地酒樓風格，有點為搞嘢而搞嘢。蝦球，最理想為手打成膠後，即上粉炸，趁仍熱騰騰又彈牙時上枱，當然可以放多少裝飾，但如今搞到一粒粒吊在假樹上，一來已經凍晒，更甚，肯定是用人手一粒粒掛上樹枝，諗諗都幾難胃口大開，更何況，是「染色體」呢。

 

全晚我認為太姿整的一味，將炸蝦球染紅掛假樹上，必經人手，假樹膠做，略略影響食慾。

 

　　不過無論如何，仍要感謝廚師們肯花心思。

 

　　一餐既罷，收晒貨，八十五分，更勁，個個要攞外賣盒，分量多到打包返家仍可食三日。

 

星聚軒味味大件夾抵食，用料冇花冇假。

 

星聚軒

地址：九龍彌敦道219號莊士倫敦廣場8樓

電話：2363 0830

 

 

#食家之選 #佐敦美食 #懷舊菜 #大姐明 #林建明 #粵菜
