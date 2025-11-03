麥當勞美食新登場︱蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽$39，朱古力肉桂脆條＋美祿麥芽新地

麥當勞11月美食優惠速報︰全新「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽」套餐減$3，喜歡韓風滋味不可錯過，另外全新蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽及脆爆雞腿飽（麥當勞11號餐）繼續只售$39，抵食之選。甜品方面，來自韓國麥當勞的朱古力肉桂迷你脆條全線推出，終於唔使去金鐘旗艦店先食到，仲有美祿麥芽新地以及新一輪McCafé咖啡套票優惠有效期至年尾！

麥當勞全新韓風美食就連韓國超人氣女團BABYMONSTER亦大推分享！

麥當勞全新韓風美食「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽」採用特大原塊雞腿肉，採用特大原塊雞腿肉，以蒜、洋蔥、黑椒和鼠尾草醃製後的雞肉香炸至外脆內Juicy，最HOT爆蒜辣醬由大蒜、洋蔥和辣椒烹調而成，加上原塊酸甜清新的菠蘿，惹味有層次！即日至11月9日推出「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3」優惠！

全新「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3」優惠

麥當勞蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐以限時價$39（參考價$45.5起）供應好抵食！蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽以最HOT爆蒜辣醬搭配爽脆羅馬生菜，而脆爆雞腿飽（麥當勞11號餐）採用特大原塊雞腿肉啖啖肉，兩款無論是直接到餐廳自助點餐機、櫃檯，或經麥當勞App點餐均可享受此優惠。

全新蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽限時套餐優惠價$39(原價 : $45.5起)

脆爆雞腿飽 (麥當勞11號餐) 限時套餐優惠價$39(原價 : $45.5起)

朱古力肉桂迷你脆條全線登場

源自韓國麥當勞的朱古力肉桂迷你脆條，早前於金鐘海富中心麥當勞推出時深受歡迎，即日起朱古力肉桂迷你脆條將於全線麥當勞餐廳推出！朱古力肉桂迷你脆條外層炸得金黃鬆脆，內裏是幼滑香濃的牛奶朱古力醬；自己可用獨立包裝的肉桂糖糖粉調校甜度！另一款全新甜品美祿麥芽新地，幼滑雲呢拿新地上搭配香濃美祿粉，帶來滿滿經典兒時回憶！

$18朱古力肉桂迷你脆條

$12.5美祿麥芽新地

人氣韓式風味Shake Shake薯條韓式泡菜味調味粉亦載譽歸來，微酸帶辣好惹味。

白桃梳打入口香甜冰涼，配搭粒粒雜果，感覺清新怡人。

麥當勞App推出全新一輪McCafé咖啡套票，只需$100即可任選8杯金獎咖啡，套餐內八張指定咖啡換購券有效期至12月31日，適用於早上6時至午夜12時，每次使用換購券時只需繳付$10。飲品升級優惠：+$5 轉大杯裝熱飲、+$8轉凍飲（包括厚椰奶鐵），另可滋味加配優惠：+$10豬柳漢堡、+$12豬柳蛋漢堡、+$12 魚柳飽以及其他McCafé櫃檯指定食品。