小薯茶水間
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/11/2025

六合彩金多寶一注獨中6800萬︱熱門號碼24、7、39，石湖墟投注站最旺中兩次頭獎！

#打工仔 #六合彩 #辦公室熱話 #金多寶 #OL
Text: Eunice Chow Photo: 六合彩

　　最新一期六合彩金多寶一注中高達6800萬，將於11月4日（周二）攪珠，各位發橫財的機會來了！未有心水號碼的朋友，可考慮近十期熱門號碼24、7、39，另外賽馬會公佈2025上半年截止6 月30日上水石湖墟投注站最旺有兩次頭獎幸運兒，祝大家好運！

 

 

　　今年25／117 THS 幸運二金多寶將於11月4日星期二攪珠，預計多寶／金多寶$50,000,000，估計頭獎一注獨中達$68,000,000。留意截止售票時間為星期二晚上 9:15，大家要好好把握機會！

 

 

過去十期攪珠結果

 

　　未有心水號碼，不妨參考過去十期攪珠結果以24號（5 次）、7號、39號（4次）、1、15、17（3 次）；而熱門疊字號碼為11（2次）、44（2次）、33（1次）；熱門相連號碼為6+7（2 次）、5+6（1 次）。

 

熱門號碼：24（5 次）、7、39（4次）、1、15、17（3 次）

6大冷門號碼︰10、14、16、22、28、29

疊字號碼︰11（2次）、44（2次）、33（1次）

相連號碼︰6+7（2 次）、5+6（1 次）

 

 

過去十期金多寶攪珠結果

 

　　如果以過去十期金多寶攪珠結果統計，24號（5 次）、19號（4次）、6、17、21、22（3 次）最熱門；而熱門疊字號碼為22、33（3次）、44（2次）、11（1次）；熱門相連號碼為5+6（1 次）、6+7（1 次）

 

熱門號碼：24（5 次）、19（4次）、6、17、21、22（3 次）

6大冷門號碼︰2、3、4、8、28、29

疊字號碼︰22、33（2次）、44（2次）、11（1次）

相連號碼︰6+7（1 次）、5+6（1 次）

 

 

　　另外，賽馬會公佈2025上半年截止6 月30十大幸運投注處日中六合彩頭獎次數，暫時來說今年上水石湖墟投注站最旺，有兩次頭獎幸運兒，十大幸運投注處累計排第九。另外，屯門市廣場投注站於上半年亦有一位頭獎幸運兒在此購彩票，累積計穩佔十大幸運投注處第二位，歷年共有45次中頭獎幸運投注處次數！

 

 

