03/11/2025

李連杰被傳換「最帥少林武僧」心臟，罕有赤裸上身拍片回應：人言可畏

#李連杰 #娛樂新聞 #影視娛樂 #換心 #最帥少林武僧
Text: wong lin lin rachel

　　62歲李連杰於8月時自爆機器故障「硬件出事」，入院進行切除腫瘤手術，出院後很快便報平安，而且極速恢復體力，間中在社交平台展示身手耍功夫，狀態大勇。網民大讚他甚至有「回春」之勢，不過近日內地瘋傳有指他早前入院，實情是換掉一位年輕僧人的心臟，才得以比以前年輕，引起極大爭議。

 

Read more：李連杰入院接受手術，頸部留深長疤痕引發關注 向太陳嵐代好友報平安

 

　　武打影星李連杰間中會在社交平台分享自己生活日常，曾開心宣布自己大女李思結婚，報喜且報憂，之後在8月自爆入院做手術。當時他貼出自己在病床上的照片，原本威風凜凜的他，突然病倒床上面容憔悴。

 

 

　　當日，李連杰自稱「硬件出事」入院做手術，在醫院內由醫護人員推往手術室接受手術，之後向外界報平安，幽默地表示頸部又深又長的疤痕是新的「紋身」。回家休養一段日子，已見精神奕奕，還在社交平台上載耍功夫片段。這次動手術後，身體能夠極速回復狀態，有網民覺得他比以前更年輕，似「回春」般，內地近日更瘋傳李連杰早前入院，其實是換掉了一位年輕僧人的心臟。

 

 

　　據知，一位法號延珩的「最帥少林武僧」去年因車禍逝世，終年只得21歲。他為少林寺第34代武僧，因深厚武術功夫根底及帥氣外貌於網絡上走紅，2024年曾參加電視劇《赴山海》演出，劇中飾演「秋風」一角。

 

　　換年輕高僧心臟的傳聞愈傳愈烈，李連杰近日以「這是一個坦誠相待的周末」為題的片段中赤裸上身，跳入水中游水，以及大耍功夫片段，片中見到他上身並沒有任何疤痕。

 

 

　　在片段最後，李連杰語帶相關說：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。雖然不認識那位朋友，也希望不要用人家的不幸事情去炒作，希望大家都健健康康的，有自己的獨立思考最重要。」入行以來，李連杰遇過不少傳聞，今次拍片回應實屬罕見。

 

 

 

#李連杰 #娛樂新聞 #影視娛樂 #換心 #最帥少林武僧
