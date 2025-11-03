熊出沒注意！日本政府：擠壓空膠樽所發出的「啪啪」聲或可嚇退熊！專家建議8個遇上熊時逃生／自救方法

近幾個月不停聽到日本多個地方都有熊出沒的新聞，有別於以往只是偷食農作物，今年出沒的熊比較兇猛，今年已經有12人被熊襲擊後喪生！踏入秋天，不少香港人都喜歡去北海道及東北睇紅葉，這些地區亦是最易見到熊出沒，如果不幸踫上，應該怎樣？又有甚麼東西可以把熊嚇退呢？

今年日本被熊襲擊後喪生的人數多達12人，是歷年之冠！（圖片來源：Photo AC）

因為今年出現多宗熊出沒及襲擊人類的事件，日本政府「文部科学省」於上星期向全國學校發了「熊對策」指引，其中一項，遊客都應該學起來：熊不喜歡「啪啪」聲，所以不妨隨身攜帶一個空的膠樽，如果不幸見到熊，可以擠壓空膠樽發出「啪啪」聲，有機會嚇退熊。

日本政府「文部科学省」表示擠壓空膠樽所發出的「啪啪」聲或可嚇退熊！（圖片來源：FNN News）

除了「空膠樽」及「熊鈴」外，如果不幸地遇上熊，我們應該及可以做甚麼呢？日本的專家有以下的建議：

1. 保持冷靜

雖然是「阿媽係女人」的道理，但這亦是最重要的！總之，如果見到熊出沒，最重要是保持冷靜！

（圖片來源：知床財団）

2. 一邊望著熊一邊離開

如果熊見不到你，或是見到你但無視你，你應該一邊觀察著熊，一邊靜靜地慢慢地離開，走入車或屋內躲避。千萬不要背向牠，亦不逃跑！

3. 不停說話

有機會熊未必見到或注意到你的存在，盡可能用平穩的聲線跟身邊的朋友說話，讓熊知道，但千萬別突然大叫！

4. 見到小熊千萬別走近

雖然，小熊非常可愛，但別嘗試走近，因為小熊的父母一定會在附近，牠們或者會因為想保護小熊而攻擊你！

（圖片來源：知床財団）

5. 伸開雙手讓自己看起來巨大一點

如果被熊叮上了，可以慢慢舉起雙手，讓自己看起來巨大一點，也可以站在石頭上，舉起雨傘也可以。

6. 不要向熊擲石頭

熊會以為你想攻擊牠，而對你反擊。

7. 使用熊擊退噴霧

因為今年有大量熊出沒，日本的熊擊退噴霧大賣，不少人都會買一支旁身。如果熊向你襲擊，你又夠時間取出熊擊退噴霧的話，請直接向熊的眼及鼻噴射，記住要噴一整支，不是噴一下，有效射程距離約3-4米！

（圖片來源：Amazon）

8. 遇襲時防禦姿勢

如果不幸地被熊襲擊，應該趴下，盡量保護面部及腹部，雙手放在頸後保護頸部，背囊亦可以成為護具。如果被熊推倒，都要盡量回復到原來的姿勢。

（圖片來源：知床財団）