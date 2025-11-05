職場女王︱《孫子兵法》管理心法：知人善用忌縱容，朝令夕改錯判情勢失人心

「兵有走者、有弛者、有陷者、有崩者、有亂者、有北者。凡此六者，非天地之災，將之過也。」

兵者，打工仔也。將者，管理層也。管理方法有很多，始終離不開「得人心者得天下，失人心者必失敗」。學無前後，達者為先，前事不忘，後事之師。以此為鑑，功德無量。

1. 「走者」：

下屬一個打十個造成的失敗。不是為忙中有錯找籍口，無論下屬幾打得也好，日以繼夜夜以繼日處理永遠無法做得完的工作，何來時間體力精益求精，交得出最好最精準的業績成績？

2. 「弛者」：

下屬強捍管理懦弱造成的失敗。用人之道，首要，是要用能為己用之人。一個Say NO都唔識的管理，明知下屬衝動魯莽不停指令，是縱容用不是包容，出事是必然的事。

3. 「陷者」：

下屬儒弱管理強悍造成的失敗。管理強悍如獅子，但帶著一班綿羊軍，如何衝鋒陷阱去殺老虎敵？逞強送羊入虎口的下場，分分鐘全軍覆没。其實弱者一樣有優勢，知人善用是管理的責任。

4. 「崩者」：

下屬不自量力不服從，管理不知人不管束造成的失敗。下屬有幾多斤両自己不知，做管理的應該看在眼內心中有數，願意學習改進的當然可留可造，肆無忌憚死得悔改的，不能用亦不應留。

5. 「亂者」：

管理懦弱管治沒章法，和下屬關係混亂緊張造成的失敗。管理首先要管好理好自己，冷靜果斷有條理有分寸，一時一樣朝令夕改教下屬無所適從，陣腳大亂人心惶惶。

6. 「北者」：

管理錯判斷情勢，没有部署謀略造成的失敗。驕將必敗，不知彼不知己，肯定一敗塗地。只是管理犯錯導致的失敗，責任黑鍋都要下屬孭，日後誰還會那麼傻為管理效忠賣命？