KK星期二｜港股續行上落市？金融峰會有咩焦點關注？金飾股、晶片股趁回吸值博？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

國際金融領袖投資峰會正進行中，國務院副總理何立峰更於視像致辭發表講話，當中有何焦點可關注？內地由今個月起取消黃金稅收優惠，意味零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣。一眾金飾股上日急跌後，周二（4日）曾有反彈，股民可借消息低吸相關股份嗎？

