04/11/2025

回收公仔｜香港遊樂場協會回收毛絨公仔 以愛心賦予閒置公仔新生命

Text: Katty Wu

　　近年香港流行夾公仔，大家身邊有沒有朋友或家人因為迷上了這個活動，而令屋企堆滿了毛公仔？如果夾公仔只為了「過手癮」，屋企積存了大量不是很喜歡的毛公仔，不如考慮一下把它們捐出來，送到有需要的兒童及青少年手上，將快樂分享給其他人。

 

　　香港遊樂場協會上葵涌青少年綜合服務中心早前首次推出「收養公仔計劃」，得到不少善心人士的支持，火速收到極大量合符條件的公仔，更已經將95%的捐贈公仔找到新主人。

 

　　可能很多香港人屋企都積存太多先公仔，唔捨得丟掉，但又無位放置，所以中心指過去幾個月不停收到DM問幾時再進行捐贈公仔計劃。為了延續這份愛心，中心早兩日宣佈正式啟動「公仔捐贈計劃2.0」，如果大家屋企有不再需要的公仔，就可以把它們捐出來，為閒置的公仔賦予新生命！

 

 

捐贈條件：

● 尺寸不超過 50cm x 50cm

● 90%新、清潔及完好無損（只接受「毛絨」公仔，不接受其他公仔，例如：人形玩偶、塑膠公仔、咕（o臣）等）

● 捐贈前必須WhatsApp 93480784提供公仔照片，以確認公仔是否符合要求

 

收集日期︰2025年11月3日至8日

（由於地方有限，中心可能會視乎收集數量提早結束計劃，一切以上葵涌單位  @hkpa_ukcit IG發佈消息為準）

 

收集地點：香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心 

收件地址：新界葵涌石籬（一）邨石俊樓高座地下1號

中心開放時間：星期一至五 2pm-10pm；星期六：10am-10pm

回收方法：可親自送往中心或安排順豐／郵遞，費用由寄件人負責

查詢WhatsApp︰9348 0784 （記得要先提供照片）

 

 

香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心

IG：https://www.instagram.com/hkpa_ukcit/

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

