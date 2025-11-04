  • 報價
04/11/2025

九運離卦代表天氣愈來愈熱？詳解風水陰塔與颱風之說，颱風北移與磁場關係

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。上一集蔣博士與大家談及颱風與術數的關係，今集蔣博士繼續談天文地理。近幾年，大家切身感受到天氣反常，地球越來越熱及溫室效應加劇，甚至有人說這是世界滅亡的開始。蔣博士嘗試將時間線推前，發現17世紀小冰河時期有利於北方國家發展，但氣侯變暖又是否百害而冇一利？時值九運，蔣博士認為術數與氣候息息相關，呼籲大家要有心理準備。

 

　　談到地理學，蔣博士分享有趣的發現︰北極的磁場由2000年開始發生變化，竟有可能跟近十多年間颱風偏北移動有關？古人風水認為有陰塔的地方帶動氣流，究竟甚麼是陰塔？跟馬里亞納群島深淵及颱風有甚麼關係？即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

