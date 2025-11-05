網上投資騙案｜騙徒TikTok搭訕 誘導使用虛假網站投資黃金 本地五旬女子損失逾400萬港元

雖然「投資涉及風險」，但都未必一定蝕錢，不過如果誤墜騙徒的圈套，就肯定100%蝕錢！上星期，警方共錄得超過160宗網上投資騙案，涉款高達1億2千萬港元！

其中一名受害人，是位本地的五旬女子，騙徒於她的社交平台TikTok留言搭訕，之後轉用手機通訊程式WhatsApp繼續傾談。騙徒向受害人推介投資高回報的黃金，並發出虛假投資網站網址，受害人一個月內將資金存入多個不明個人銀行戶口，涉款超過400萬港元，最後因未能提現，始知受騙！

預防投資騙案小貼士：

● 切勿理會來歷不明的白撞訊息

● 切勿輕信網上「高回報」投資廣告

● 切勿點擊不明連結

● 投資前查證平台真偽

● 切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口

● 如有懷疑，即上「守網者」網站的「防騙視伏器」，或使用「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號