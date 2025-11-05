  • 報價
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

05/11/2025

網上投資騙案｜騙徒TikTok搭訕 誘導使用虛假網站投資黃金 本地五旬女子損失逾400萬港元

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #網上投資騙案 #TikTok #騙徒 #騙案 #WhatsApp #防騙視伏App #防騙視伏器
Text: Katty Wu

　　雖然「投資涉及風險」，但都未必一定蝕錢，不過如果誤墜騙徒的圈套，就肯定100%蝕錢！上星期，警方共錄得超過160宗網上投資騙案，涉款高達1億2千萬港元！

 

　　其中一名受害人，是位本地的五旬女子，騙徒於她的社交平台TikTok留言搭訕，之後轉用手機通訊程式WhatsApp繼續傾談。騙徒向受害人推介投資高回報的黃金，並發出虛假投資網站網址，受害人一個月內將資金存入多個不明個人銀行戶口，涉款超過400萬港元，最後因未能提現，始知受騙！

 

　　預防投資騙案小貼士：

 

● 切勿理會來歷不明的白撞訊息

● 切勿輕信網上「高回報」投資廣告

● 切勿點擊不明連結

● 投資前查證平台真偽

● 切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口

● 如有懷疑，即上「守網者」網站的「防騙視伏器」，或使用「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號

 

