05/11/2025

GLOBAL Wednesday｜環球股市插水 股票要點換馬？收息股、中特估成股市綠洲？前瞻多個美國經濟數據

#金價 #黃金 #PMI #小非農 #比特幣 #美匯指數 #股市動向 #hot talk 1點鐘 #光大證券 #湯麗鴻 #恒指 #香港股票 #港股 #恒生指數 #分析 #美股 #美團 #中煤能源 #03690 #01898 #中芯國際 #00981 #00388 #00005 #滙控 #港交所 #英偉達 #Rollins #NVDA #Nvidia #03600 #現代牙科 #麥當勞 #MCD #華納音樂 #WMG #OCRL #TSLA #特斯拉 #甲骨文 #Tesla #ROL #RDDT #Reddit #賽力斯 #09927 #科技股
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　市場憂慮環球股市出現科技股估值過高，隔晚美股全線向下，而亞太股市周三(5日)亦向下，港股亦不例外，早市一度跌逾400點，現階段投資者倉位持貨該如何調整？美元強勢，近期更觸及逾3個月的高位，金價又如何部署？前瞻美國10月份的服務業PMI數據，以及俗稱小非農的10月ADP就業數字！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/DafinjKvOM4?si=BXGIptgKNRD5edJu

 

►把時間軸拉到01:05開始 — 節目開始

 

