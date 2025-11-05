中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

隨著韓國「習特會」暫時達成雙邊關稅及貿易戰停火，中美關係出現了和緩跡象，美國財長貝森特更放出迷魂煙稱，美方預計一年後才與中國重返談判桌，而且屆時可能會再次延遲實施關稅措施。

然而，凡事皆要看兩面——拋開中美兩國輿論釋放出來的一些樂觀情緒不說，如果未來一年特朗普政府真的不再與中國糾纏，其實意味著他可以騰出手來，向更加弱小的國家、地區開刀，甚至動武。從這個角度來看，世界反而有可能變得更不安全。

特朗普外線進攻失敗

特朗普此次對華停火的主要原因，是他上台後發起「解放日」關稅及貿易戰，但對華卻急攻不下，反而被北京在稀土問題上卡了脖子。總括此階段雙方的鬥爭態勢，可以說是美國在外線部署，伺機進攻，中國則在內線水來土掩、連消帶打，卸掉了美方的來勢。

特朗普訪日期間視察駐日美軍（美聯社）

特朗普在外線孤立中國、找尋突破口的戰略部署，並沒有達到預定目標。例如，他本想透過美俄瓜分烏克蘭，來利誘俄羅斯總統普京實現俄烏停火，其中一個動機就是以便美國自歐洲戰場抽身，在離間中俄關係的同時，又能集中精力進擊中國。

結果俄烏戰事反而不斷升級，甚至有觸發歐洲更大範圍衝突的趨勢。再者，特朗普在東北亞拉攏朝鮮領導人金正恩的計謀也暫未奏效。換言之，美方在中國周邊轉了一個圈，一時半刻找不到破綻，反而在中美的正面交鋒中，被稀土問題掐得喘不過氣來。

所以，美方停火休戰只是權宜之計，真正動機是想臨時變陣，換一個打法。從近期特朗普政府的各種動作來看，這個新的打法就是一方面繼續在西太平洋地區攪局，給中國添堵添亂，令中國疲於應對；另一方面動用美國軍事力量，向一些弱小國家施壓，促成政權更迭，搶奪她們的油氣資源和稀土資源。

美戰爭部長籲東盟共抗中國

就第一點來說，特朗普在上周的亞洲之行，就搞了一連串動作，包括為日本新任極右翼首相高市早苗站台，支持她盡快將日本軍費提升至GDP的2%；同時宣布為韓國建造核動力攻擊潛艇開綠燈。上述兩個舉動顯然是要刺激整個東亞的軍備，甚至核武競賽，強化日韓在第一島鏈圍堵中國的軍事實力。

特朗普支持高市早苗擴軍（美聯社）

與此同時，特朗普的「戰爭部長」赫格塞斯也訪問了亞洲。他上周六（1日）在馬來西亞參加東盟防長會議時，公開指中國是東盟各國的「共同威脅」，呼籲各國加緊擴充海軍，在南海共同應對中國，並承諾向各國提供技術支持，共享海事情報，此舉無疑是號召東盟升級為針對中國的軍事同盟。

在給中國添堵添亂的同時，特朗普則把美軍的刀鋒指向了能源和稀土儲量豐富的國家，其中最主要的目標是佔全球石油儲量20%的委內瑞拉。特朗普近期以「緝毒戰」為名，向委內瑞拉外海調兵遣將，更於下月底調派福特號航母到所謂的「美國後花園」加勒比海，威脅委國的反美總統馬杜羅。

委國和平獎得主撐美軍動武

特朗普有多種手段推翻馬杜羅，包括先利用美軍壓境給對方造成心理壓力，向對方展示美軍已經建構了天羅地網，委國一旦遭到攻擊，或發生政變，馬杜羅恐怕插翅難逃。他的命運要麼似利比亞前總統卡達菲橫死街頭，要麼就像巴拿馬前總統諾列加，被關進大牢不見天日。

特朗普部署軍事封鎖和發動心理戰，是給委內瑞拉的反對派打氣。後者也在美國媒體協助下，開始為政權迭更做宣傳。今年剛獲得諾貝爾和平獎的委國反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，就在接受美媒專訪時宣稱，美國對委內瑞拉的軍事升級，「是推翻馬杜羅的唯一機會」。她繼而下通牒說：「馬杜羅及其支持者必須要明白，這是和平有序交出政權的最後機會。」

美軍向馬杜羅（圖）設下天羅地網，助委內瑞拉反對派奪權。（美聯社）

除了委內瑞拉之外，非洲國家尼日利亞近日也被擺上特朗普的桌面。上周六（1日），特朗普突然在社交平台發文，指控尼日利亞政府未能阻止對基督徒的殺戮行為，美國可能會出兵干預，徹底消滅伊斯蘭恐怖分子。

次日，特朗普在空軍一號上再次向記者證實，已指示「戰爭部」為可能的軍事行動作準備。赫格塞斯此時也在X平台作出了回應，稱：「是的，總統先生，對尼日利亞和世界各地無辜基督徒的殺戮必須立即停止。戰爭部正在為行動做準備。」

奇怪的是，特朗普下令其戰爭部長向尼日利亞揮舞刀劍之時，非洲另一國家蘇丹，發生了更為血腥的大屠殺。從上月26日起，該國叛軍攻佔西部重鎮法希爾，在當地一所醫院大開殺戒，至少有2000人遇害，連衛星圖片都可以看到當地血流成河。甚至有分析認為，被殺人數達到數萬。

尼日利亞為非洲能源大國

特朗普對此無動於衷，反而劍指尼日利亞，難道僅僅就是出於保護基督徒嗎？巧的是，尼日利亞人口2.2億，坐擁幾內亞灣，是非洲第一人口大國和最大經濟體。該國油氣資源豐富，而且還擁有鋰、錫、鈮和其他稀土關鍵礦產。單是探明的石油儲量就有375億桶，佔非洲的33%，和全球總量的2.5%左右。

尼日利亞報章刊出特朗普警告對該國動武的消息（美聯社）

除了委內瑞拉和尼日利亞，其實還有一個能源大國前途未卜，這就是伊朗。特朗普現階段需要消化加沙停火，一待以巴局勢回穩，他下一步會如何處理德黑蘭，仍是未知之數。從此前特朗普下令美軍空群出動七架B-2隱型戰略轟炸機空襲伊朗核設施來看，他是近年來最敢於對伊朗動武的美國總統。

一個無所迴避的事實是，特朗普政府上述動作的終極目標，仍舊是在外線圍堵中國。這包括在經濟上，收縮、控制中國從海外購買能源、稀土的多元化路徑，扼阻中國在拉美、非洲的一帶一路建設；在政治上，此舉亦無疑會削弱中國作為全球大國的威信和影響力。

北京宜先掃除門前雪

然而，北京在制定反制措施時，也面對各種複雜的局面和困難，例如這些國家都遠離中國，難以展開各種形式的實力投射。更為複雜的是，以委內瑞拉為例，特朗普政府目前的策略是透過軍事施壓，來輔助委國反對派發動政變上台。換言之，委國最終面對的也許不是對外軍事衝突，而是國內的政治鬥爭升級，北京很難出手干預該國內政。

因此更可能出現的情況，就是特朗普對拉美、非洲國家出手之際，北京在力所能及協助後者反制時，專心清掃門前雪。只有趁勢掃除大門外的積雪，意即把美方在西太平洋的各種攪局清理了，北京才能更好地為未來更大的博弈做準備，也才能更好地維護全球政治及經濟穩定。