用人民幣買股，好過造定存？

近年人民幣匯價反覆偏軟，兼且息口不斷下跌，令到手上持有大量人民幣的投資者進又難、退又不甘心，因為沽出可能要蝕錢（進），而繼續持有收息（退）又只得雞碎咁多利息（一年定期利息也不過0.5厘），實在十分無癮。我的姊妹Clara就是其中一人。

她早年眼看人民幣持續上升，買入不少人民幣，估計至少也有幾十萬。最近我和她碰面，她問我，現在的人民幣存款利息實在太低了，她的人民幣，除了存在銀行收息之外，還有沒有其他出路？

「其實，除了存定期之外，妳還可以選擇用手上的人民幣買股票呢！」我告訴Clara。

除了存定期收息，人民幣還可以拿來買股票。(Shutterstock)

「買股票？香港可以用人民幣買股票嗎？」

「是呀，由2023年6月起，有24隻股票除了可以用港幣買賣，還可以用人民幣買賣。」

「是嗎？有哪些股票？」

「這24隻股票中，絕大部分是藍籌股，例如騰訊(00700/80700)、友邦(01299/81299)、中移動(00941/80941)、比亞迪(01211/81211)、中海油(00883/80883)、新鴻基地產(00016/80016)和中國平安(02318/82318)等等（名單見附表），已經涵蓋港股每日成交的四成左右。」

「原來如此！」

「值得一提的是，妳既可以用人民幣買入這些股票，然後用港幣沽出，變相增持港幣；又或者，妳可以用港幣買入這些股票，然後用人民幣沽出，變相增持人民幣（專業投資者更可能在這些股票中找尋套戥機會）。當然，這要看妳是否需要港幣或人民幣，以及當時的匯價。」

「啊，我只是想為手上的人民幣找出路。但股票和存款不一樣，股票的風險比存款高很多，我擔心賺息蝕價呢！」

「是的，這個是妳必須考慮的，但我認為，當中也有一兩隻股票是較安全的，例如中移動和中海油！這兩隻股票的股息都還有6厘左右，而股價仍是十分硬淨，只要妳是長線持有，我認為可以作為存款的替代品！當然，最終還要看妳是否想冒一點風險，又或者妳的人民幣是否需要用。」

