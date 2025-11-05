  • 報價
05/11/2025

用人民幣買股，好過造定存？

  唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　近年人民幣匯價反覆偏軟，兼且息口不斷下跌，令到手上持有大量人民幣的投資者進又難、退又不甘心，因為沽出可能要蝕錢（進），而繼續持有收息（退）又只得雞碎咁多利息（一年定期利息也不過0.5厘），實在十分無癮。我的姊妹Clara就是其中一人。

 

　　她早年眼看人民幣持續上升，買入不少人民幣，估計至少也有幾十萬。最近我和她碰面，她問我，現在的人民幣存款利息實在太低了，她的人民幣，除了存在銀行收息之外，還有沒有其他出路？

 

　　「其實，除了存定期之外，妳還可以選擇用手上的人民幣買股票呢！」我告訴Clara。

 

除了存定期收息，人民幣還可以拿來買股票。(Shutterstock)

 

　　「買股票？香港可以用人民幣買股票嗎？」

 

　　「是呀，由2023年6月起，有24隻股票除了可以用港幣買賣，還可以用人民幣買賣。」

 

　　「是嗎？有哪些股票？」

 

　　「這24隻股票中，絕大部分是藍籌股，例如騰訊(00700/80700)、友邦(01299/81299)、中移動(00941/80941)、比亞迪(01211/81211)、中海油(00883/80883)、新鴻基地產(00016/80016)和中國平安(02318/82318)等等（名單見附表），已經涵蓋港股每日成交的四成左右。」

 

　　「原來如此！」

 

　　「值得一提的是，妳既可以用人民幣買入這些股票，然後用港幣沽出，變相增持港幣；又或者，妳可以用港幣買入這些股票，然後用人民幣沽出，變相增持人民幣（專業投資者更可能在這些股票中找尋套戥機會）。當然，這要看妳是否需要港幣或人民幣，以及當時的匯價。」

 

　　「啊，我只是想為手上的人民幣找出路。但股票和存款不一樣，股票的風險比存款高很多，我擔心賺息蝕價呢！」

 

　　「是的，這個是妳必須考慮的，但我認為，當中也有一兩隻股票是較安全的，例如中移動和中海油！這兩隻股票的股息都還有6厘左右，而股價仍是十分硬淨，只要妳是長線持有，我認為可以作為存款的替代品！當然，最終還要看妳是否想冒一點風險，又或者妳的人民幣是否需要用。」 

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

港幣櫃台股份代號 人民幣櫃台股份代號 公司名稱
11 80011 恒生銀行
16 80016 新鴻基地產
20 80020 商湯
175 80175 吉利汽車
291 80291 華潤啤酒
388 80388 香港交易所
700 80700 騰訊控股
883 80883 中國海洋石油
941 80941 中國移動
992 80992 聯想集團
1024 81024 快手
1211 81211 比亞迪股份
1299 81299 友邦保險
1810 81810 小米集團
2020 82020 安踏體育
2318 82318 中國平安
2331 82331 李寧
2333 82333 長城汽車
2388 82388 中銀香港
3690 83690 美團
6618 86618 京東健康
9618 89618 京東集團
9888 89888 百度集團
9988 89988 阿里巴巴

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

