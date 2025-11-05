  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

05/11/2025

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推快閃3.1厘

#理財智慧 #生財有道 #理財 #定存 #上商 #交銀香港 #華僑銀行 #收息 #天星銀行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　港元拆息普遍向下，部分本地銀行上調港元定存年息，華僑上調3個月港元定存年息至0.2厘至3.2厘，起存額為100萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。若另外再存入新資金100萬-300萬3個月可得全新資金獎賞高達1480元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3.4厘；如再存入300萬以上3個月可得全新資金獎賞高達6165元（相等額外0.5厘年利率），即總年利率高達3.7厘。

 

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推快閃3.1厘

（資料圖片）

　　

　　上商上調3個月港元定存年息0.1厘至2.83厘，起存額為1000元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。交銀香港上調3個月港元定存年息0.1厘至3.1厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，適用於通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

 

　　天星銀行上調3個月、6個月以及9個月港元定存年息0.1厘分別至2.9厘、3.1厘以及2.7厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財智慧 #生財有道 #理財 #定存 #上商 #交銀香港 #華僑銀行 #收息 #天星銀行
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk