關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

06/11/2025

AI泡沫？

#股市 #股市動向 #政政經經 #AI #AI熱潮 #對沖基金 #泡沫 #英偉達 #OpenAI
　　Michael Burry（美國的大空頭）旗下的Scion Asset Management在周一（3日）公布，持有100萬份英偉達(US.NVDA)和500萬份Palantir Technologies Inc.(US.PLTR)認沽期權。

 

　　僅幾天前，這位對沖基金經理在社交媒體上向散戶發出一則隱晦警告，暗示市場情緒過於亢奮，AI面臨泡沫。

 

　　結果是周二美股大跌。

 

　　Palantir周一上調全年營收預期，但股價下跌逾10%，分析師指出估值過高是主因。英偉達股價也走低，盤中一度下跌2.9%。

 

　　市場擔憂情緒近幾個月持續升溫，主要因為圍繞OpenAI、英偉達以及英特爾相關企業的一系列「循環」交易安排引發外界質疑，擔心AI熱潮可能存在人為炒作成分。

 

　　今時美科技股在資金投入的走勢跟1999至2000年的科網潮時的資金投入走勢極類似（圖一），投資者擔心又會否終來個爆破。

 

　　上周，Burry在社媒平台X上發布一則神秘貼文，內容為電影《大空頭》中以自己為原型的角色劇照，並配上一句警示：「有時候，我們看到泡沫。」他在周一晚上又發出一組圖片，其中包括彭博關於英偉達等公司參與「循環融資」的報道截圖（圖二）。

 

　　圖二值得剪存，其中可看到有關科技股公司的協作，他日有利潤，就是協作，不然就是個坑投資者的陰謀。

 

　　《金融界》報道，11月5日，港股低開低走震盪向上，恒指盤中一度翻紅，截至收市，恒生指數跌0.1%，報25935點，恒生科技指數跌0.6%，報5785點，國企指數跌0.1%，報9163點，紅籌指數漲0.1%，報4114點。

 

　　大型科技股多數收跌，阿里巴巴(09988)跌0.3%，騰訊控股(00700)平收，京東集團(09618)跌0.5%，小米集團(01810)跌0.2%，網易(09999)漲0.3%，美團(03690)漲1.3%，快手(01024)跌0.7%，嗶哩嗶哩(09626)跌4.1%；電網、電氣設備新能源午後拉升較為明顯，哈爾濱電氣(01133)大漲超10%，東方電氣(01072)、東北電氣(00042)、金風科技(02208)齊漲；航空股全天強勢，中國東方航空(00670)續刷階段新高；銅、黃金股等有色金屬股反彈拉升，大金融銀行股繼續漲勢；芯片股走低，上海復旦(01385)跌超4%，華虹半導體(01347)跌超3%；加密貨幣概念股大跌，裕興科技(08005)跌超11%；汽車股走弱，奇瑞汽車(09973)跌超3%；賽力斯(09927)港股上市首日平收。

 

　　昨（5日）文提及中移動集團撥股予中石油集團，誰受益？答案應是中石油集團，因日後合作可以提高中石油集團的營運效益，即是可以賺多啲。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#股市 #股市動向 #政政經經 #AI #AI熱潮 #對沖基金 #泡沫 #英偉達 #OpenAI
etnet.com.hk