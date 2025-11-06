  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

06/11/2025

固力果免費派2,000盒百力滋，玩遊戲贏迷你行李箱抱枕 街頭免費派伯朗咖啡

#著數優惠 #美食優惠 #美食情報 #Jetso #免費派 #美食 #咖啡 #固力果 #百力滋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 固力果、Mr. Brown HK fb

　　免費著數優惠！喜歡試飲試食新產品的朋友留意了，固力11月一連兩個週末大派2,000盒果百力滋新品，大家更可玩遊戲贏取Pocky迷你行李箱、百力滋抱枕！同期Mr. Brown亦舉辦四日街頭免費派咖啡活動，現場打卡影相及完成分享，即有機會獲限量小禮物。

 

 

　　每年11月11日的Pocky & PRETZ Day為全球各地粉絲發放滿滿開心能量，一同分享開心歡樂時刻！除了經典人氣的Pocky產品外。今年更特別推出2款百力滋新品，品牌將於11月一連2個週末（11月8至9日、15至16日）遊走多個地區的超級市場，與大家玩遊戲，有機會贏取Pocky迷你行李箱、百力滋抱枕及大派2,000盒新品！

 

 

　　全新限定發售的「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」，非油炸、美味輕負擔的香脆餅乾棒配以醇香濃鬱的紐西蘭牛油，餅乾條更採用全麥粉新配方，享受美食同時攝取膳食纖維。而「固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條」，鬆脆餅乾棒搭配美味巧克力風味醬輕盈烘焙而成。

 

Pocky多款美味與百力滋2款新品於各大超級市場、便利店及零售店中有售。

 

　　固力果超級市場遊戲活動將於 11月8至9日及15至16日舉行，禮品數量有限，送完即止！

•    屯門安定惠康超級市場
日期：11月8日（星期六）
時間：中午12時30分至晚上6時
地址：屯門鄉事會路2A安定邨酒樓大厦3樓M301舖

•    鯉魚門惠康超級市場
日期：11月9日（星期日）
時間：中午12時30分至晚上6時
地址：油塘鯉魚門道鯉魚門廣場1樓123&124舖

•    東涌百佳TASTE
日期：11月15日（星期六）
時間：中午12時30分至晚上6時
地址：東涌達東路20號東薈城B1-B10號舖

•    馬鞍山百佳TASTE
日期：11月16日（星期日）
時間：中午12時30分至晚上6時
地址：馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3樓343-363號舖

 

Mr. Brown新系列咖啡免費派

 

　　今個月除了固力果大派百力滋活動，11 月初還有Mr. Brown新系列咖啡免費派。伯朗全新「Pure Brew」無糖美式咖啡 及醇香拿鐵採用台灣獨家「香氣工法」，透過冷凝技術保留現煮咖啡精髓，由專業咖啡品鑑師精準掌控研磨同沖煮時間，有如享受手沖咖啡口感。 為慶祝新品登場，伯朗舉辦四日街頭免費派咖啡活動，現場打卡影相及完成分享，即有機會獲限量小禮物。

 

 

伯朗免費派 Pure Brew 活動

時間：12:00 - 14:00
地點：11 月 6 日｜九龍灣常悅道 21 號附近
11 月 7 日｜尖沙咀海防道附近
11 月 13 日｜銅鑼灣百德新街附近
11 月 14 日｜荔枝角地鐵站 D2 出口附近

 

 

 

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#著數優惠 #美食優惠 #美食情報 #Jetso #免費派 #美食 #咖啡 #固力果 #百力滋
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk