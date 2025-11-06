  • 報價
06/11/2025

無印良品apm店重開優惠｜送帆布袋＋雙倍積分＋MUJI week全線9折優惠

#MUJI #hotDeals #觀塘 #無印良品 #Shopping #購物兵團 #著數優惠 #apm
Text: Eunice Chow Photo: 無印良品

　　無印良品 apm 店將於11月7日以全新面貌擴充開業！新店於原址擴充，總面積逾萬平方呎，新增雪糕、MUJI Green、COFFEE STAND、MUJI CYCLE及給水站等。為慶祝店舖重新開幕，消費滿指定金額可換領限定迷你帆布掛肩袋，加上即將舉行的MUJIweek會員專享購物及餐飲消費額外9折優惠，shopping更加抵！

 

 

　　無印良品 apm 店設計簡潔，巧妙地利用大型天幕將自然光線充分引進室內，購物更舒適不侷促。除了一系列衣、食、住、行主題產品，新增的MUJI Green售賣適合香港氣候的觀葉植物，配合易於打理的無土海綿，適合於室內栽種，輕鬆綠化生活空間。

 

 

增設COFFEE STAND、給水站及回收箱

 

　　店內增設「COFFEE STAND」自助精品咖啡機服務及「給水站」提供免費飲用水，你更可把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物，帶到店舖資源再生回收箱，支持環保減少浪費資源。

 

 

開業限定折扣優惠

 

　　為慶祝店舖重新開幕，於11月7日至11月16日期間無印良品 apm 店舉行限定折扣優惠！

 

禮遇一：換領限定限定迷你帆布掛肩袋

 

　　由 2025 年 11 月 7 至 12 日，MUJI app 會員凡於無印良品 apm 店消費淨值滿$300或以上，可換領限定迷你帆布掛肩袋一個。禮品每日數量有限，換完即止。

 

 

禮遇二：任何消費獲雙倍積分

 

　　於 2025 年 11 月 7 至 9日開業首三天期間，MUJI app會員於無印良品apm店作任何消費，可享雙倍積分獎賞，每消費 $1 即可獲得 2 積分，每消費 $2 即可獲得 4 積分，如此類推。

 

禮遇三：無印良品週間 會員專享9折優惠

 

　　「無印良品週間 MUJI week」將於11月7日至16日，於全線港澳店舖及香港官方網上商店同步舉行。優惠期內，MUJI app會員專享全店購物及Café&Meal MUJI餐飲消費額外9折優惠。趁無印良品週間 MUJI week買新產品最抵，入手良機，即睇有咩新商品推介！

 

新商品 — 女裝絎縫夾棉外套$428

 

新商品 — 軟心朱古力$32

 

新商品 — 發酵導入美容液$128

 

新商品 — 羊毛圍巾$188

 

新商品 — 通心薯條$15

 

　　除此之外，11月10日至14日期間於無印良品全線港澳實體店舖及 Café&Meal MUJI消費淨值滿$300或以上，即可獲贈無印良品限定磁石貼一個。一共四款，隨機送出。每日數量有限，送完即止。

 

 

無印良品觀塘apm店

開業日期：2025年11月7日

營業時間：星期一至日 11:00 a.m. 至  9:30 p.m.

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm1樓1a,1b及1c舖

查詢 ︰2694 9309

 

