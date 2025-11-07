中港股市昨日（6日）大升，主要是AI股翻身，這個翻身，原因有4。看來由今時至2026上半年，AI股仍是主升力，A股的AI爆升亦推升了港AI股。

為何AI股有泡沫，今可翻身，周一（10日）談。

半導體板塊再度爆發的主要有4原因：

1. 板塊短期回調幅度較大，存在反彈需求。

半導體板塊自10月14日以來回調居前，幅度普遍9%至10%，如「半導體含量超60%」的科創板50指數更是回撤了5%，跌幅居A股寬基指數第一。隨著A股昨日強勢翻紅，疊加隔夜美股反彈，費城半導體指數強勁上漲3%，半導體板塊順勢反彈，情理之中。

2. 半導體產業動態依舊如火如荼，存儲芯片漲勢不止。

繼9月三星電子、美光（US.MU）、閃迪（US.SNDK）進行一輪漲價後，近日三星電子、SK海力士再次上調包括DRAM和NAND在內的存儲產品價格。

據報道，SK海力士已與英偉達(US.NVDA)就明年HBM4的供應完成了價格和數量談判，HBM4較上代漲價50%。

存儲芯片的漲價風正席捲深圳華強北，DDR4內存條和固態硬盤價格已實現翻倍，甚至出現「一天一價」現象。

市場目前的共識是：AI服務器對存儲芯片的需求達到普通服務器的8倍，供需失衡推動存儲芯片這輪漲價周期。

同時，海外多家頭部科技廠商上調了2025財年的資本支出預期，算力基礎設施建設的擴張，服務器和數據中心的存儲需求增長帶動了行業景氣度。

3. 美股半導體公司的最新財報驗證了行業的高景氣度。

Arm(US.ARM)周三（5日）盤後公布財報顯示，受AI數據中心芯片設計需求大增推動，Arm第二財季業績以及第三財季指引均超出分析師預期，該公司股價盤後一度跳漲5%。

內地半導體公司推進IPO

4. 內地半導體公司的資本運作也在馬不停蹄。

沐曦、摩爾線程的IPO進程火速推進，超聚變數字技術有限公司在啟動IPO籌備之際，獲得國家級基金--國調基金戰略投資，該基金曾參與投資中芯國際(00981)、華芯鼎新等企業。

在國內AI股爆升下，港大型科技股集體走高，阿里巴巴(09988)漲4.1%，騰訊控股(00700)漲2.4%，京東集團(09618)漲3.3%，小米集團(01810)漲0.3%，網易(09999)漲1.3%，美團(03690)漲2.1%，快手(01024)漲2.3%，嗶哩嗶哩(09626)漲2%；小鵬汽車(09868)盤中拉升漲近6%；半導體板塊漲幅居前，華虹半導體(01347)漲超9%，中芯國際漲超7%，上海復旦(01385)漲超4%；黃金板塊上漲，紫金黃金國際(02259)漲超8%，靈寶黃金(03330)漲超6%；有色金屬板塊強勢，中國鋁業(02600)漲超11%；蘋果概念走高，藍思科技(06613)漲超6%；另一方面，影視娛樂股、生物醫藥股、在線教育股部分走低；新股旺山旺水(02630)上市首日收漲145.7%。

在AI股帶動下，港股三大指數呈現高開高走行情，市場做多情緒回穩，一舉收復月內跌幅。恒生指數收市漲2.1%，報26485點；恒生科技指數漲2.7%，報5944點；國企指數漲2.1%，報9355點；紅籌指數漲1.4%，報4173點。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）