昂坪360全年通85折︱行山儲印章換禮品＋四大路線推介

秋高氣爽，行山最適合不過，又係準備睇芒草的季節！昂坪360最近推出360全年通優惠，即日起購買兩張360全年通即可享85折優惠，可以在一年內無限次乘搭昂坪纜車（標準車廂）！同時，昂坪360為各位行山者而設的「昂坪行山探索遊」網頁應用程式現已推出，精選昂坪一帶四條行山徑，賓客只要掃瞄位於山徑指定位置的二維碼，即可收集電子印章換領禮品。即睇4大精選路線推介！

即日起至2025年12月31日，凡購買兩張360全年通即可享85折優惠，在一年內無限次乘搭昂坪纜車（標準車廂），優惠適用於成人、小童及長者的360全年通。賓客亦可以85折續期2張「360成人全年通」，與家人、長輩或朋友一同到訪，分享行走不同山徑的樂趣。

360全年通優惠 詳情： 即日起至2025年12月31日，賓客凡於東涌纜車站售票處購買單次購買兩張360全年通，即可享85折優惠。賓客亦可以85折續期2張「360成人全年通」。 優惠： 原價（一張） 優惠價（一張） 成人 $620 $527 小童 $295 $251 長者 $320 $272 購買途徑： 賓客可於昂坪360東涌纜車站指定櫃位購買「360全年通」。 優惠期： 即日起至2025年12月31日

收集電子印章換領禮品

唔知有咩行山路線適合自己？昂坪360特設「昂坪行山探索遊」網頁應用程式，任何人均可免費註冊及使用。程式精選昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑、昂坪棧道及昂坪自然步道（鳳鳯山段）四條行山徑，賓客只要掃瞄位於山徑指定位置的二維碼，即可收集電子印章，憑指定數量的印章及即日纜車門票或有效360全年通，於360旅遊資訊中心免費換領精美禮品。

於任何一條行山路線收集到一枚電子印章，可換領美妝品牌DECORTÉ黛珂人氣星品集錦套盒、美妝品牌cdf Beauty 68折優惠券，以及National Geographic Apparel 95折現金券。

於任何兩條行山路線收集到兩枚電子印章，可換領National Geographic Apparel漁夫帽或斜孭袋，以及「昂坪行山探索遊」獎牌。禮物數量有限，先到先得，送完即止。

「昂坪行山探索遊」提供四條行山路線長度、預計行走時間、難度、路線圖以及沿途景觀相片等資訊，大家可按照自己的能力及需要，選取適合的行山徑。四條精選行山徑包括彌勒山郊遊徑、無盡天空與山巒的「昂坪棧道」、可欣賞天壇大佛及昂坪纜車的「昂坪觀景台」，以及可沿「天梯」攀登到香港第二高峰鳳凰山的「昂坪自然步道（鳳凰山段）」。

路線1：昂坪觀景台

全程0.35公里，單程預計需時15分鐘

難度：★☆☆☆☆

這條行山路線是合家歡行山之選，昂坪觀景台坐落於大嶼山昂坪市集附近，可飽覽天壇大佛與周邊自然風光。觀景台提供360度廣闊視野，遊客在此可欣賞世界最高的戶外青銅坐佛—天壇大佛的莊嚴法相，同時將南中國海的壯麗海景、港珠澳大橋以及著翠的鳳凰山景盡收眼底。

路線2：彌勒山郊遊徑

全程5公里，單程預計需時2小時

難度：★★☆☆☆

打算秋冬睇芒草？彌勒山郊遊徑是不二之選，它是一條環行步道，從東山法門入口出發。這條平緩易行的步道設有觀景臺，可俯瞰昂坪和大佛美景。春夏山間雲霧繚繞，秋冬芒草搖曳，景色隨季節變化。步道中段與纜車線交匯，可近距離觀賞纜車經過。黃昏時分，夕陽映照下的昂坪市集和天壇大佛格外壯觀。

沿途穿越次生林，可見苞舌蘭等特色植物。步道視野亦開闊，東望東涌市區和山中寺院，北眺機場全景和蜿蜒入海的港珠澳大橋。

路線3：昂坪棧道

全程5.7公里，單程預計需時3小時

難度：★★★☆☆

昂坪棧道與昂坪纜車幾乎是平衡而行，經過昂坪纜車3號纜塔便可以俯瞰到東涌灣、香港國際機場一帶的優美景色。到了5號纜塔即可到達昂坪棧道最高點—彌勒山轉向站，登上此處可看到無盡的天空與山巒，抬頭可見到平衡的纜車索道，是另一個獨特的欣賞角度。最後再緩緩往下走至昂坪出口，看到天壇大佛，就意味著快將完成這敞棧道行。留意，此路線為3 星難度，大家要量力而為同時要準備好充足糧水，與朋友同行行山。

路線4：昂坪自然步道（鳳鳯山段）

全程5.2公里，單程預計需時4小時

難度：★★★★☆

有行山經驗的朋友，對昂坪自然步道（鳳鳯山段）不會陌生，大家可選擇從昂坪出發。經過「鳳凰觀日」牌樓後，便可沿「天梯」緩緩攀登934米高的鳳凰山。從高處可回望「心經簡林」38支巨型木柱排成的無限符號，同時感受大自然的壯闊。登頂後，天朗氣清時可俯瞰石壁水塘、大嶼山南部水域和昂坪一帶；雲霧縈繞時，更有機會置身夢幻雲海之中。

留意，留意，此路線為4 星難度，單程預計需時4小時，大家要量力而為同時要準備好充足糧水，與朋友同行行山。

昂坪360「昂坪行山探索遊」

日期：2025年11月7日起

詳情：登入「昂坪行山探索遊」網頁應用程式後，於行山徑指定地點掃描二維碼取得電子印章。賓客可以憑指定數量的電子印章，以及即日纜車門票或有效全年通，在昂坪市集360旅遊資訊中心換領禮品。

昂坪360「昂坪行山探索遊」禮品詳情

第一階段獎賞︰於任何一條行山路線收集到一枚電子印章，可獲DECORTÉ黛珂人氣星品集錦套盒一份、 cdf Beauty 68折優惠券一張，及National Geographic Apparel 95折現金券一張。

第二階段獎賞︰於任何兩條行山路線收集到兩枚電子印章，可National Geographic Apparel漁夫帽或斜孭袋一份（限量50份），及昂坪行山探索遊獎牌一枚。

禮物數量有限，先到先得，送完即止。電子印章以累計方式儲存。累積收集到兩枚不同路徑電子印章，可以同時換領第一及第二階段獎賞。每人每階段獎賞只限換領一次。

換領地點：昂坪市集360旅遊資訊中心

換領時間：上午10時至下午5時