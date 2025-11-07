  • 報價
07/11/2025

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞/／巴辣雞腿包

Text: Katty Wu

　　KFC新一輪「肯！抵DEAL」限時優惠將於2025年11月10至14日（星期一至五）登場，4款指定套餐買一送一，包括「家鄉雞餐」、「香辣脆雞餐」、「狂惹香燒雞餐」，以及「巴辣雞腿包餐」，最適合約朋友、同事或同學齊齊食！

 

　　「套餐買一送一」優惠將於2025年11月10至14日上午11時後供應，只限堂食及外賣自取，「家鄉雞餐」、「香辣脆雞餐」、「狂惹香燒雞餐」跟餐小食固定為辣汁蘑菇香飯（普通），「巴辣雞腿包餐」跟餐小食固定為格格脆薯塊，4款套餐飲品固定為汽水（中），所有買一送一優惠的小食及飲品，都不可轉配或升級其他小食及飲品。

 

家鄉雞餐配辣汁蘑菇香飯（普通）及汽水（中）

 

巴辣雞腿包餐配格格脆薯塊及汽水（中）

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

 

etnet.com.hk