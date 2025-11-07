  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

07/11/2025

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場

#玩樂旅遊熱話 #香港周圍遊 #香港好去處 #週末好去處 #美食 #美食情報 #十五運會 #Shopping #殘特奧會 #特許商品店 #公仔盲盒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow

　　第十五屆全國運動會（「十五運會」）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（「殘特奧會」）即將開幕，此次盛事推出不少特色官方特許商品，最可愛吸晴一定係十五運會公仔盲盒，軟綿綿手感舒服！除此之外，還有實用的運動巾、冰箱磁石貼，以及百年醬料品牌推出「香港味道」系列盲盒及別注版XO醬禮盒，全城全方位支持盛事！

 

Read More

全運會2025︱信和商場直播賽事︰奧海城互動遊戲打卡位＋荃新天地免費長者運動班

 

 

　　十五運會和殘特奧會推出多款富香港本土情懷的特許商品， 其中十五運會公仔盲盒最可愛，將六款活力球類變身可愛玩偶造型，包含兩款隱藏款式。毛絨玩偶手感柔軟細膩，讓人愛不釋手。而「重塑」運動巾採用再生塑料製成，香港特教青年藝術家創作繪製「喜洋洋」和「樂融融」暢遊香港，嚐盡美食為主題。本地公共交通造型冰箱磁石貼「喜洋洋」和「樂融融」化身乘客，向大家微笑招手，產品於指定官方特許零售店及零售點有售。

 

第十五屆全國運動會毛絨玩偶掛件盲盒$89

 

第十五屆全國運動會毛絨玩偶掛件盲盒$89

 

「重塑」運動巾$82 

 

公共交通造型冰箱磁石貼 $68

 

 

　　美食系列都有好介紹，當中有百年醬料品牌推出「香港味道」系列盲盒，包含香港特色醬料──街頭魚蛋醬及潮州辣椒油，一套12款特別為香港賽區而設計，大會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」化身香港賽區12個競賽項目的運動造型結合香港特色美食的冰箱磁貼，更有第13款是驚喜隱藏版。隨機包含一款冰箱磁貼，大家可以試試手氣，集齊全套。

 

香港味道–潮州辣椒油、香港味道–街頭魚蛋醬 (各內附十五運會和殘特奧會吉祥物x「香港味道」冰箱磁石貼一件) 各$60

 

　　十五運會和殘特奧會別注版XO醬禮盒，由香港知名紙雕藝術家黃文翰設計，透過繁複而精巧的鏤空層疊紙藝技法，設計強調層次感與光影效果將香港維多利亞港的繁華景象細膩呈現，並融入中式帆船、天星碼頭到中環摩天輪等標誌性建築與場景。飛龍躍動更展現朝氣活力，與十五運會和殘特奧會的動感氛圍互相呼應，隨盒附送一對可愛的「喜洋洋」和「樂融融」筷子托。

 

十五運會和殘特奧會別注版XO醬禮盒 $248

 

十五運會和殘特奧會香港賽區官方特許商品零售店

 

　　• 灣仔入境事務大樓店

　　地點︰香港灣仔告士打道7號入境事務大樓1樓

　　營業時間︰星期一至五上午8時30分至下午6時；星期六上午9時至下午1時

 

　　• 啟德零售館店

　　地點︰九龍承啟道38號啟德零售館3地下中庭

　　營業時間︰星期一至日上午10時30分至晚上9時30分

 

　　• 西九龍高鐵站店

　　地點︰九龍尖沙咀柯士甸道西3號西九龍高鐵站GFM層G6鋪

　　營業時間︰星期一至日上午10時至下午6時30分

 

　　• 合和商場店

　　地點︰灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭

　　營業時間︰星期一至日上午11時至下午8時

 

　　• 李錦記醬料總部

　　地點︰新界大埔工業邨大發街2至4號

　　營業時間︰星期一至五上午9時至下午5時（11月3日開業）

 

　　其他特許商品零售點包括指定香港郵政局、香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心、裕華國貨、指定商務印書 館、三 聯 書 店等，不同零售店及零售點售賣的特許商品會略有不同。

 

官方特許商品零售點

https://www.2025nationalgames.gov.hk/tc/ng/store.html

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#玩樂旅遊熱話 #香港周圍遊 #香港好去處 #週末好去處 #美食 #美食情報 #十五運會 #Shopping #殘特奧會 #特許商品店 #公仔盲盒
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

紐約起革命，選票抗法西斯浪潮

06/11/2025 18:27

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk