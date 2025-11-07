trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111

除了飲食業及零售業會推出「雙11」優惠之外，旅遊平台Trip.com都會由11月11日起一連4日，每日定時發放各種旅遊優惠，包括限量一口價$111起來回機票連稅、台北機票買一送一、預訂機票及酒店可享高達15% Trip Coins回贈等，記得校定鬧鐘去搶！

限量機票及酒店優惠代碼 以Mastercard預訂滿$2,000即減$1,111

由11月11日至14日活動期間，每日凌晨12時將會發放機票或酒店優惠代碼。以Mastercard預訂機票或酒店滿HK$2,000即減HK$1,111，或滿HK$1,000即減HK$500！11月11日更有優惠加碼，中午12時將加推酒店優惠代碼，以Mastercard預訂酒店滿HK$1,000即減HK$500！

● 11月11日

凌晨12時：預訂機票或酒店滿HK$2,000減HK$1,111，機票及酒店優惠名額各30個，共60個中午12時：預訂酒店滿HK$1,000減HK$500，名額30個

● 11月12日

預訂機票滿HK$1,000減HK$500，名額30個

● 11月13日

預訂酒店滿HK$1,000減HK$500，名額30個

● 11月14日

預訂酒店滿HK$1,000減HK$500，名額30個

機票優惠代碼亦會加碼！由11月11日至14日活動期間，每日晚上9時正將推出指定目的地機票優惠代碼，以Mastercard預訂由香港或澳門出發至以下目的地之航班，滿HK$500即減HK$111！另外亦有商務艙優惠代碼同時發放，11月11日及12日晚上9時正開搶，預訂商務艙機票滿HK$4,888即減HK$888，名額每日33個。

● 11月11日

香港或澳門出發至日本，名額50個

● 11月12日

香港或澳門出發至泰國或澳洲，名額50個

● 11月13日

香港或澳門出發至台灣或澳洲，名額50個

● 11月14日

香港或澳門出發至中國內地（不包括香港及澳門地區），名額50個

World Mastercard信用卡優惠代碼亦會於11月11日凌晨12時開放使用，直至11月14日，預訂機票滿HK$3,000減HK$200／滿HK$4,500減HK$300；預訂酒店滿HK$3,000減HK$200。名額有限，先用先得。

限量一口價來回機票連稅 HK$111起

由11月11日至14日活動期間，每日晚上9時正或9時30分準時開搶限量一口價來回連稅機票，包括香港來回東京、福岡、曼谷、墨爾本、台北、悉尼、上海以及成都航線，出發日期由當日至2026年2月28日，一口價價格由HK$111起，已包含所有稅項及附加費，每個目的地名額20個。

預訂機票、酒店及高鐵 享高達15% Trip Coins回贈

Trip.com於11月11日至14日活動期間推出限時Trip Coins回贈優惠，預訂機票、酒店及高鐵可享高達15% Trip Coins回贈。

另外，Trip.com更推出限定Trip Coins加碼回贈，於11月11日至14日期間預訂香港或澳門出發來往指定目的地包括哈爾濱、名古屋、福岡、札幌及三亞的機票及當地酒店，可獲高達額外1,999 Trip Coins（約HK$156）！

門票及體驗限時快閃優惠

由11月11日至14日活動期間推出限量優惠，每日中午12時準時開搶。

火車、旅行團、機場接送、郵輪及租車優惠

11月11日及14日每日凌晨12時開搶高鐵優惠券，買滿HK$74即減HK$73，名額100個；買滿HK$100即減HK$20，名額300個。

另外，由11月11日凌晨12時起開搶各類交通優惠券，包括旅行團及私人旅行團半價優惠券及9折優惠券、機場接送半價、7折以及92折優惠券、郵輪優惠券滿HK$6,999即減HK$299、海外郵輪優惠券滿HK$9,999即減HK$699、租車半價及92折優惠券。

Trip.com 雙11狂賞優惠

網址：https://hk.trip.com/sale/w/13505/2025-double11megasale.html