阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據

能夠穩坐榜首，阿仙奴今季的防線功不可沒。談冠軍誰熟屬就言之尚早，但現在看來，槍手要打破防守紀錄，則頗有希望。

截至第10輪比賽，阿仙奴僅失3球，並錄得8場清白之身，追平球會122年前的紀錄。球隊平均每場失球僅0.3球，預期失球（xGA）約為4.4，顯示防守效率高於預期。

相比之下，車路士在2004／05球季的38場聯賽中僅失15球，創下英超單季最少失球紀錄。該季車路士平均每場失球僅0.39球，主場僅失6球，堪稱防守典範。

當年的車路士不但創下不失球的記錄，另一個錄得25場清白之身的記錄更是非常難被打破。

比較兩隊，由於時間和空間不同，不能一概而論，但正因為時代推演，兩隊的防守其實頗有不同。

阿迪達的防守哲學融合了現代化戰術與高位壓迫。他採用靈活陣型如4-3-3、4-2-3-1及3-2-5，並利用「兩位前插」（Inverted Fullbacks）卡拉菲奧利和添巴會在防守的時候收縮到中路，形成防守優勢。

而球隊在前場失球後即時反壓，氣場球員通過大面積壓迫，尤其懷斯和蘇比文迪的box to box運動能力，防止對手反擊。兩個中堅沙利巴與加比爾具備速度與預判能力，能在高位防線中迅速攔截。這是本季阿仙奴防守效率高的原因之一。

而在2003-2004年創紀錄的摩連奴，則採用更傳統的防守方式，主要以當時仍未興起的4-2-3-1陣型為主，以兩個防中作屏障。其中馬基利尼作為防守核心，為中堅前沿提供極高的保護力。

馬基利尼當年的表現，是一個純粹的防守中場角色，以站位與預判取代速度，減少體能消耗；雖然不如當今的防中會參與進攻，他不常參與進攻，但防守面積覆蓋極廣。

車路士與本季的阿仙奴防守策略不同，其防守佈陣偏向低位，讓對手難以進入禁區。中堅泰利與卡華奴組成的防線，專注於封鎖禁區與空中爭奪，鮮有出擊，因此車路士多數以禁區人數壓制對方進攻。

阿仙奴能否打破記錄，很有可能，但大前提是沒有傷兵。尤其沙利巴與加比爾過去兩季都不是全勤，卡拉菲奧利和添巴同樣頗多傷患。這個就考驗阿迪達的調兵遣將能力。如果能保持全勤和效率，相信兵工廠有機會打破英超的不失球記錄。

防守改善帶來戰績改善的，還有近期的曼聯。

卡斯米路重返正選，令中後場更為穩定，尤其攻防轉換。

懷斯與卡斯米路的年紀相差一截，但今季卡斯米路至今的表現並不落後，包括平均攔截1.9次，俾懷斯的0.9次多；平均鏟球2.4次，也比懷斯的1.8次多。

根據英超官方分析，曼聯在卡斯米路上場的553分鐘內僅失5球，平均每失一球要110.6分鐘；而在他缺陣的347分鐘內則失11球，平均每31.5分鐘便失一球。這意味著卡斯米路在場時，曼聯的防守效率提升超過三倍。

卡斯米路雖已33歲，但其位置紀律與預判能力仍屬頂級。他不再以高強度奔跑為主，而是以「定點防守」方式保護後防。他平均每場覆蓋距離仍達10.8公里，並保持穩定的攔截與回收數據。

從曼聯的防守回穩，到阿仙奴的破紀錄防守表現，證明進攻贏掌聲，防守贏比賽的道理，無論哪個年代，都是恆久不變的道理。

本週焦點

本週英超迎來三場矚目對決，分別是榜首球隊阿仙奴作客挑戰黑馬新特蘭、熱刺主場迎戰漸入佳境的曼聯，以及曼城與利物浦的宿敵之戰。三場比賽不僅關乎積分，更是攻守實力的直接較量。

在新特蘭對阿仙奴一役中，阿仙奴暫時在過去10場平均每場只面對對手1.9次射正，創英超歷史最低紀錄。進攻方面，阿仙奴前鋒基利約斯受傷，但其他球員仍保持穩定火力。

新特蘭則以穩健主場表現令人驚喜，五場主場不敗，僅失3球，沙加面對舊主，其領軍的中場防守頗具硬度。預計阿仙奴將以控球壓制對手，但新特蘭的反擊與死球威脅不容忽視，兵工廠不是沒有失分危機。

沙加在重返英超後，10場正選，攻入1球和3個助攻，並創造11次關鍵傳球和4次big chance。他的作用成為今季新特蘭化身黑馬的關鍵。

熱刺與曼聯的對決，表現均不穩定，變數很大。熱刺防守表現不俗，10場僅失8球，但進攻端缺乏連貫性，主場表現尤其低迷。曼聯則相反，進攻火力強勁，近五場入9球，但防守漏洞明顯，已失16球。

曼聯的前鋒三叉戟逐漸磨合，若能突破熱刺中場屏障，有望在客場搶分。此戰關鍵在於誰能控制中場節奏與轉換速度。

曼聯近期靠將卡斯米路調回正選而令表現改善，但其年紀大、速度下降，容易被突破（本季被過人52次），都是不爭事實。所以曼聯要想延續強勢，就必需再冬窗買一個有經驗的防守中場。

至於曼城與利物浦的大戰，曼城近況火熱，主場三戰入10球，攻力有保證。防守方面，儘管有漏洞，但整體仍屬可靠。

利物浦則陷入低潮，近五場聯賽失9球，客場三連敗，史諾的高壓戰術未見成效，前鋒乏力，中場無法支援，難以撼動曼城。此戰預計曼城將以控球與壓迫主導節奏，利物浦需依靠反擊與個人能力尋找破綻。