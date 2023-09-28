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28/09/2023

「香港夜繽紛」殺出「程咬金」

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    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　2023年的夏天，城中熱話之一是香港的夜市和夜經濟下滑。疫情過後，已形成新的港式文化：入夜後人們外出消費意欲意興闌珊，香港日趨凋零。有見及此，港府牽頭推動「夜繽紛」，而商界則落力配合，試圖重塑香港曾是「不夜城」和「東方之珠」的美譽。

 

　　港府已於9月14日啟動「香港夜繽紛」計畫，屈指一計，各類活動，包括三大海濱（灣仔、卑路乍灣、觀塘） 舉辦市集 ，設美食區和手信區，並且舉行一系列活動，例如海濱藝遊坊，有音樂及舞蹈表演、無人機匯演和特色工作坊等。

 

　　另外，9月24日西九文化區有音樂會，特別演出嘉賓包括Dear Jane、陳蕾等。香港旅遊發展局則主辦香港美酒佳餚巡禮，於10月26日至29日再次在中環海濱活動空間舉行。而海洋公園海濱樂園於9月22日至23日黃昏，舉行「海洋公園夜趣自然遊蹤」。

 

　　至於迪士尼樂園，就會由9月16日至10月31日，舉辦「萬聖節」活動，包括萬聖節主題表演和賓客體驗、限定餐飲和主題精品，以及節慶限定酒店主題布置及體驗活動。

 

　　適逢中秋佳節，黃埔天地舉行夜間放水燈公眾活動，更於時尚坊及黃埔號打造八大互動體驗活動，包括全港首個室內3.5米高巨型滿月、應節打卡布置及匯聚多地中秋傳統特色的「月滿中秋工作坊」。而新都城中心晚間有音樂表演，歌手姚焯菲在中秋夜舉行簽唱會。

 

　　另外，10月1日會舉行國慶煙花匯演，是香港時隔5年再次舉辦。匯演預定於晚上9時在維港上空舉行。為慶祝中華人民共和國成立74周年，華麗璀璨的煙花匯演共分為8幕，讓港人今年有機會欣賞眩目美景！

 

 

(AP)

 

　　「香港夜繽紛」計劃，是特首李家超繼「你好！香港」、「開心香港」之後，再推出的振興香港經濟大計。財政司司長陳茂波更在網上撰文，揚言要「把香港夜市搞活搞旺」。但種種夜經濟措施，能否針對香港的經濟問題所在，成效仍有待觀察。在這個周末長假期，也許是檢視夜繽紛成效的最佳窗口。究竟甚麼節目或活動能聚集人氣，大家也只能摸著石頭過河。而且即使產生成效，對香港夜經濟來說或能治標，難以治本。

 

　　如今香港的經濟低迷，是結構性的問題，患的是重病。正如孟子所說，「七年之病，求三年之艾」，而「香港夜繽紛」計劃，籌備了不過一個月，是「一月之艾」，還可以給人有甚麼期待？而且「屋漏兼逢連夜雨」，繼港府舉行「香港夜繽紛」啟動禮後，事隔一日，毗鄰香港的深圳市公布《深圳市關於促進消費的若干措施》，廿一條促消費措施中，有一章三條是針對便利港人消費的。

 

　　深圳搶港人北上消費，包括向港澳遊客發放專屬消費券、打造十個以上港人旅遊消費服務示範街區、完善跨境支付、提升香港「八達通」等跨境電子錢包在深圳的使用範圍， 以及鼓勵商戶推出便利港澳旅客閱讀使用的菜單頁面和操作指南等。毫無疑問，深圳消費成本低是一大優勢，最近港府出入境人數顯示，深圳的吸客能力似乎較港府的夜繽紛節目更勝一籌。看來港府欲振興經濟，但半路殺出深圳這個「程咬金」，如意算盤難以打響。

 

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