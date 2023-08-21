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21/08/2023

任職新聞界8年轉投金融業！「無綫新聞小花」麥詩敏隨時回歸主播枱？

#麥詩敏 #麥振江 #探古尋源 #無綫新聞小花
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　　【晴報專訊】麥詩敏今年六月離開無綫新聞部，卸下主播身份頓時少了一份嚴肅感，眼前的她笑容燦爛，訴說着她的新生活。麥詩敏在前《警訊》主持爸爸麥振江的鼓勵下加入新聞行業，經歷過「中東呼吸綜合症」低潮期，亦當上突發記者，在疫情嚴峻期四出採訪，經驗累積下，她勇於跳出舒適圈，轉投金融行業發展，因為她相信︰「一生中有百樣可能！」

 

麥詩敏在父親鼓勵下，參加無綫的公開招募，成功晉身新聞主播一職。

 

　　有「無綫新聞小花」之稱的麥詩敏，在520宣布接受男朋友的求婚後，不到兩星期便公布離巢無綫，正當外界以為她打算婚後做少奶奶，原來她堅持做事業女性。麥詩敏現時投身金融行業，同時亦是一名KOL，不時跟網友互動，網民最好奇的是主播枱以外的她，她說︰「電視熒幕前，我畀人感覺好惡、唔笑、態度好寸咁，朋友都話我喺電視上把聲都唔同啲，其實現實中嘅我唔係咁，頂多有啲慢熱，熟絡咗就會玩得好放。（網友問咩最多？）問高度，可能平時只係見到我上半身，估唔到大家會關注呢樣嘢。」

 

麥詩敏今年六月離巢TVB。（IG圖片）

 

突發採訪父女檔上陣

 

　　八年的主播生涯，麥詩敏的名字早已刻在電視觀眾的心中，她坦言雖然誤打誤撞加入新聞行業，但八年以來的學習絕對是畢生受用。麥詩敏憶起當初做主播「新丁」時，「通宵更」一人打天下，由於讀新聞讀得不流暢經常NG，連累同事們要加班，「入行無耐就發生『中東呼吸綜合症』事件，的確好驚同好唔開心，除咗怕被上司鬧之外，仲要面對網上輿論壓力，有段時間真係幾抑鬱，依家回想覺得經一事長一智，呢次係好寶貴嘅經驗。」

 

 

麥詩敏成長的每一段重要時刻，都有爸爸在場見證。（受訪者提供）

 

　　麥詩敏的爸爸是藝人麥振江，被譽為元祖級的《警訊》一哥，在耳濡目染之下踏入同一個圈子，她說︰「細個睇佢演出嘅片段，佢又會分享工作經歷，直至我做主播第一日開始，佢就成為我頭號粉絲。初入行嘅我好似張白紙咁乜都唔識，有爸爸呢位專業人士教導、鞭策，令我加速學習進度；佢會指導我有咩不足之處，教我點樣改善，成就今天嘅我！」最難忘2021年疫情期間，她居住的大廈被圍封強檢，無法上班，新聞部同時委派她做突發記者報道現場情況，她表示︰「做咗一日限定記者，當晚爸爸好幫忙，我要直播，佢就做攝影師揸住手機拍，我做記者。兩父女突然間變成拍檔關係，呢次經歷真係非常珍貴同難忘。」

 

　　至於最深刻的一次訪問，麥詩敏表示喜歡訪問名人，曾經在節目《探古尋源》以選美為主題的一集中，訪問了李司棋。她有幸看到當年選美的手錶獎品，司棋姐更親自為她試戴上手，「我希望將來可以訪問更多名人，體會多啲，人嘅一生中有百樣可能，我要多嘗試唔同嘅嘢。當我完成出面嘅挑戰，累積更多經驗，再返去做主播都得，暫別一陣無問題嘅！」

 

麥詩敏十分難忘訪問李司棋。 （IG圖片）

 

今年五月，麥詩敏在英國旅行期間，圈外男友跪地求婚成功，早前她分享婚紗相，大曬S身形。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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