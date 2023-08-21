  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
娛樂情報
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

21/08/2023

盧瀚霆拒評ERROR郭嘉駿193「不謝票」論；Anson Lo：每個藝人做法不同，望現身戲院報答神徒包場

#​193 #陰目偵信 #鍾柔美 #Yumi #Anson Lo #亞洲超星團
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）擔正的電影《釀魂》昨日舉行首映禮，近日ERROR主演的《陰目偵信》票房一般，郭嘉駿（193）在TG群組稱謝票並非義務，故拒再謝票；昨日Anson Lo指每個藝人做法不同，他自言希望能多多出席謝票，報答神徒（粉絲）包場支持。

 

Anson Lo現身即獲全場神徒歡呼，教主號召力驚人。

 

　　盧瀚霆昨日與姜大衞（John）、陳紫萱及吳肇軒等到沙田出席《釀魂》首映禮，吸引數百神徒逼爆現場。《釀魂》是Anson Lo第二部主演的電影，他強調不擔心票房︰「今次係劇情片，未必啱一家大細入場。（好多神徒包場？）好多謝佢哋，呢幾日都收到神徒嘅po，話已經包咗場。（多啲謝票？）我都想，同公司傾緊，畀多啲檔期去謝票。」

 

姜大衞透露在戲中被Anson Lo用棍大力扑，笑言好痛。

 

笑言體能好唔怕攰

 

　　問到體力能否應付連場謝票？Anson Lo說︰「近日我健康十分好，三餐定時多飲水，大家唔使擔心我好似年頭唔舒適嘅狀況。」提到ERROR主演的《陰目偵信》票房未如理想，Anson Lo自言未有留意票房數字，又指四子均熱愛演戲；至於郭嘉駿自言收到騷擾訊息，又指謝票並非義務，故不再出席謝票，Anson Lo不評論193的言論：「每個藝人有唔同做法，唔會comment佢做法啱定錯。（錫多啲神徒？）我會錫多啲支持自己嘅人。」

 

　　至於聲夢小花鍾柔美（Yumi）承認有欣賞Anson Lo上月的個唱，大讚好正及值得學習。Anson Lo笑說：「多謝讚賞，任何人嚟演唱會覺得開心，對我好大鼓舞，Yumi讚好睇都係好感動嘅事。（獲TVB歌手讚賞特別感動？）咁又唔會，大家同一圈子。（合作跳舞？）要睇公司安排。」此外，提到TVB舉辦選秀節目《亞洲超星團》，被指硬撼鏡仔，會否怕受威脅？Anson Lo稱︰「無留意，但希望每個節目成功，亦唔會驚，係好興奮嘅現象，多啲人跳唱仲好，大家互相啟發。」

 

193在TG群組聲稱拒再謝票，言論惹火。（資料圖片）

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#​193 #陰目偵信 #鍾柔美 #Yumi #Anson Lo #亞洲超星團

更多最新文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk