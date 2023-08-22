徐偉棟拒做「徐少強2.0」！外界將父子比較感壓力，笑言兩者性格不相似

【晴報專訊】出身自演藝世家的徐偉棟，跟「大俠」父親徐少強相當似樣，身為星二代，外間難免將父子比較，令徐偉棟一度飽受壓力；不想成為爸爸複製人的他，自言最希望學習的，是父親如大俠般的瀟灑性格。

徐偉棟最近在電影《掃毒3︰人在天涯》飾演泰國國際刑警，童年時在父親徐少強及母親雪梨耳濡目染下，徐偉棟早對演戲深感興趣；然而，星二代的身份，對他來說有利有弊，而外間對父子的比較，更令他承受不少壓力。「最初返到香港，對呢啲標籤係有壓力，行外行內嘅人可能對我有期望，不過（星二代）好處係人哋知你係邊個個仔，會易啲傾偈。慶幸到現時為止，大家好錫我，無聽過一啲難聽說話，只係有時網上見到關於我屋企嘅留言，會有少少唔開心，但慢慢唔會放喺心，累積負能量無乜意義。」

徐偉棟笑言父子性格絕不相似，但他承認自己舉手投足有父親的影子，「老竇好外向，我就內斂慢熱。細個有段時間唔係同佢住，但一啲小動作，例如行路、語氣，唔係特登學，但都幾似老竇，當然有好多人話我個樣似佢。不過我想做番自己，唔想變咗複製人，想有自己性格同形象。」不過，爸爸在他眼中，確實很像武俠小說中的大俠，性格優點十分值得學習，「我老竇好似大俠，係生錯咗年代，算係古代人。佢好幽默，鍾意講嘢，好自然成為核心人物，但講嘢真係太大聲，有時又唔太顧人哋感受…反而我拘謹啲，我都想好似佢咁carefree，但唔可以太放縱，要搵到平衡位。」

約妹妹徐頴堃飲悶酒

說到母親雪梨，他笑說︰「我入行前，媽咪叮囑我做事要小心，唔好飲醉酒，唔好搞三搞四。」姨媽米雪則經常講道理，要他和妹妹徐頴堃勤力讀書，學習儲錢理財。提到妹妹，徐偉棟笑言兄妹感情非常好，「細個唔會同屋企人講內心世界，但同阿妹就乜都講，佢好識氹番我；以前拍拖有啲唔開心，我未講佢已經知。妹妹係我抒發情緒嘅對象，會搵佢飲悶酒，我唔介意喺佢面前喊，變咗我係細佬，佢做家姐安撫我！其實我諗起都好內疚，因為細個成日打交，無當佢係女仔。」現年40歲的徐偉棟，沒有因父母離婚而減少對愛情的渴望，反之會小心選擇對象，「我成日講唔會生小朋友，好大責任呀，依家環境未必適合培育下一代，結婚都會好審慎，尋覓緊結婚對象，到自己養到一頭家，先會諗結婚。」





徐偉棟與父親徐少強及妹妹徐頴堃感情要好。

對於兒子入行，雪梨千叮萬囑不能行差踏錯。（IG圖片）