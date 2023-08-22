  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
娛樂情報
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

22/08/2023

徐偉棟拒做「徐少強2.0」！外界將父子比較感壓力，笑言兩者性格不相似

#雪梨 #徐偉棟 #徐少強 #掃毒3︰人在天涯 #星二代
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】出身自演藝世家的徐偉棟，跟「大俠」父親徐少強相當似樣，身為星二代，外間難免將父子比較，令徐偉棟一度飽受壓力；不想成為爸爸複製人的他，自言最希望學習的，是父親如大俠般的瀟灑性格。

 

 

　　徐偉棟最近在電影《掃毒3︰人在天涯》飾演泰國國際刑警，童年時在父親徐少強及母親雪梨耳濡目染下，徐偉棟早對演戲深感興趣；然而，星二代的身份，對他來說有利有弊，而外間對父子的比較，更令他承受不少壓力。「最初返到香港，對呢啲標籤係有壓力，行外行內嘅人可能對我有期望，不過（星二代）好處係人哋知你係邊個個仔，會易啲傾偈。慶幸到現時為止，大家好錫我，無聽過一啲難聽說話，只係有時網上見到關於我屋企嘅留言，會有少少唔開心，但慢慢唔會放喺心，累積負能量無乜意義。」

 

　　徐偉棟笑言父子性格絕不相似，但他承認自己舉手投足有父親的影子，「老竇好外向，我就內斂慢熱。細個有段時間唔係同佢住，但一啲小動作，例如行路、語氣，唔係特登學，但都幾似老竇，當然有好多人話我個樣似佢。不過我想做番自己，唔想變咗複製人，想有自己性格同形象。」不過，爸爸在他眼中，確實很像武俠小說中的大俠，性格優點十分值得學習，「我老竇好似大俠，係生錯咗年代，算係古代人。佢好幽默，鍾意講嘢，好自然成為核心人物，但講嘢真係太大聲，有時又唔太顧人哋感受…反而我拘謹啲，我都想好似佢咁carefree，但唔可以太放縱，要搵到平衡位。」

 

約妹妹徐頴堃飲悶酒

 

　　說到母親雪梨，他笑說︰「我入行前，媽咪叮囑我做事要小心，唔好飲醉酒，唔好搞三搞四。」姨媽米雪則經常講道理，要他和妹妹徐頴堃勤力讀書，學習儲錢理財。提到妹妹，徐偉棟笑言兄妹感情非常好，「細個唔會同屋企人講內心世界，但同阿妹就乜都講，佢好識氹番我；以前拍拖有啲唔開心，我未講佢已經知。妹妹係我抒發情緒嘅對象，會搵佢飲悶酒，我唔介意喺佢面前喊，變咗我係細佬，佢做家姐安撫我！其實我諗起都好內疚，因為細個成日打交，無當佢係女仔。」現年40歲的徐偉棟，沒有因父母離婚而減少對愛情的渴望，反之會小心選擇對象，「我成日講唔會生小朋友，好大責任呀，依家環境未必適合培育下一代，結婚都會好審慎，尋覓緊結婚對象，到自己養到一頭家，先會諗結婚。」

 

徐偉棟與父親徐少強及妹妹徐頴堃感情要好。

 

對於兒子入行，雪梨千叮萬囑不能行差踏錯。（IG圖片）

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#雪梨 #徐偉棟 #徐少強 #掃毒3︰人在天涯 #星二代

更多最新文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk