  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
娛樂情報
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

24/08/2023

炎明熹10月闖九展開處女騷！預告操肌曬人魚線

#逆天奇案2 #Gigi Hadid #炎明熹Gi-FORCE演唱會 #炎明熹
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】18歲的炎明熹（Gigi）將於10月7日假九展開演唱會，亦是聲夢幫第一位開個人騷的歌手。昨日Gigi在記者會上透露為個唱第一次去做gym，預告開騷時大曬成果：「我本身都有人魚線，設計師會因應我身形比例再設計造型，大家期待一下。」

 

盛傳Gigi近月狂賺了500萬元，她笑言沒有留意銀行戶口的數字。

 

　　入行兩年的炎明熹將於10月假九展舉行一場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，昨日舉行個唱記者會，獲前輩譚詠麟、李克勤及楊千嬅等拍片鼓勵。一向以歌藝見稱的Gigi，透露個唱將有大挑戰，就是長達十多分鐘的跳舞串燒歌環節。她透露為了個唱，首次去健身室操練：「我第一次真正舉啞鈴，瞓覺都有痠痛感覺，因為有練腹部，打乞嚏都痛，但都值得。」

 

Gigi的個唱海報造型難得露額頭。

 

　　Gigi受訪時，表示個唱嘉賓留待公司安排，她希望After Class的好姊妹屆時能助陣。提到只開一場太少，她回應︰「慢慢嚟，一嚟就開咁多，我未必handle（應付）到。」談到跳舞串燒歌環節，Gigi稱︰「好大挑戰，平時唱一首歌嘅時間，今次要12、13分鐘幾首歌，會更加勤力去練。（有幾多嚿腹肌？）唔係幾多嚿，係一條線，本身已經有人魚線但未夠firm。（到時大曬成果？）設計師會因應我身形比例設計衫，操fit咗，之後著私服都會若隱若現騷出嚟。」

 

升大學承諾絕不走堂

 

　　Gigi表示近日看了不少演唱會參考︰「近日我睇咗容祖兒個騷，舞台好靚，希望自己都加油。（學對方飛咪落台？）大家放心，我準備網球套包住支咪，係古巨基教我，因為大家都係手汗之人，套住支咪吸手汗。」下月榮升大學生，她承諾學業事業兩兼顧，會否走堂？她笑說：「梗係唔會，大學時間表比中學鬆動，可以安排好，既然中學都安排好，大學更加有信心。」

 

早前Gigi客串《逆天奇案2》，大曬纖腰。（網上截圖）

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#逆天奇案2 #Gigi Hadid #炎明熹Gi-FORCE演唱會 #炎明熹

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk