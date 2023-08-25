  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
娛樂情報
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

25/08/2023

何沛珈感激《寵愛Pet Pet》角色助走出喪失摯親傷痛！憶亡母鼓勵努力追夢

#香港小姐再競選 #寵愛Pet Pet #愛‧回家 #何沛珈 #愛‧回家之開心速遞
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】2020年參選港姐入行的何沛珈，在劇集《寵愛Pet Pet》中有不少發揮機會。劇中飾演護士的她，鏡頭前開朗又傻氣，鏡頭後其實還未走出喪母陰霾。沛珈感激開劇時得到演員們的愛錫和照顧，感受到大家庭般的溫暖，以減輕喪母之痛。沛珈向支持她追夢的媽媽，承諾會繼續努力在舞台上發光發亮。

 

最近被爆與阮浩棕蜜運，沛珈低調默認戀情，大讚男方好勤力。

 

　　何沛珈在《寵愛Pet Pet》的角色像傻大姐，十分討人喜歡，她自爆︰「其實我好驚動物，但監製問到，我梗係話唔驚！拍完劇之後，依家好好多，起碼夠勇氣去摸佢哋。」仍然是演戲新丁，她直認有很大進步空間，「其實有一場戲令我好內疚，劇情講我好為食，叫到滿枱都係嘢食，點知正式拍攝嗰陣，我一邊講對白一邊噴飯，當刻我道歉叫停咗…點知之後，導演線發展，「加入《東張西望》兩年，觀眾未必知道有我呢個主持，反而喺街有途人認出會叫我《愛‧回家之開心速遞》個角色Luna。」

 

沛珈十分害怕接觸動物，硬著頭皮拍攝《寵愛Pet Pet》。（IG圖片）

 

沛珈開心加入《愛‧回家》令她成功入屋。（IG圖片）

 

主持演戲雙線發展

 

　　沛珈加入娛樂圈不久，便經歷失去摯親之痛，她坦言有段時間沉溺在傷痛之中，「媽媽離世，我失落咗一段長時間，感激監製陳耀全畀我《寵愛Pet Pet》謝嘉嘉呢個角色，演呢個人物令我開朗咗唔少，拍劇令我度過咗最辛苦嘅階段。仲記得《香港小姐再競選》之後，我攞住獎品去媽媽靈位前，同佢講『終於完成你一個心願，你唔使擔心，因為太多人愛錫你個女』！」她相信時間會治癒傷痛，並鼓勵大家抖擻精神，面對生活變化，「我媽媽係個努力上進而且好有事業心嘅女性，見證佢嘅努力，我以佢為榜樣，希望自己都一樣可以做到！」

 

母親生前鼓勵沛珈放棄護士一職去參選港姐。（資料圖片）

 

曾被網民批評有懶音，沛珈立即跟老師學發音，去年10月參加《香港小姐再競選》，在問答環節獲得評判一致好評，最終奪得冠軍寶座。（IG圖片）

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#香港小姐再競選 #寵愛Pet Pet #愛‧回家 #何沛珈 #愛‧回家之開心速遞

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk