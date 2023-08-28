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28/08/2023

阮政峰為《寵愛Pet Pet》狗狗破格配音！自言唔心急上位︰要恰如其份

#池子孝 #功夫新星 #愛•回家 #周嘉洛 #寵愛Pet Pet #　阮政峰 #愛•回家之開心速遞
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　　【晴報專訊】在《愛•回家之開心速遞》飾演池子孝的阮政峰，在劇集《寵愛Pet Pet》中走到幕後，為主角金毛尋回犬「冬甩」配音，跟周嘉洛隔空合作，大獲好評。阮政峰坦言，入行12年學懂「恰如其份」，而每次演出所得到的滿足感，令他認定以演員為終生職業。

 

 

　　阮政峰在《寵愛Pet Pet》中為狗狗主角「冬甩」配音，鬼馬生動的演繹，加上「冬甩」與周嘉洛的交流甚有默契，獲得觀眾讚賞。阮政峰說：「配音絕對有難度，做演員依賴表情或肢體動作幫助入戲，配音只可以靠聲音演戲，有少少唔慣。（無得見樣？）唔緊要啦！初入行扮『蔥蔥』布偶一樣唔見樣，無問題，我哋都係為作品付出嘅其中一個齒輪。」

 

 

周嘉洛與狗狗「冬甩」的互動生鬼有趣，阮政峰的聲演功不可沒。

 

　　阮政峰感激《寵》劇監製陳耀全讚美他的表現，「監製讚我『恰如其份』，無特別搶鏡，亦唔係特別優秀，喺崗位上撑到最盡，我就好滿足。過往我成日越界，搞到人事上出現阻滯，畀人感覺態度好差，依家大咗成熟咗，識得唔好『做多咗』。」與周嘉洛份屬好兄弟，阮政峰沒有羨慕對方做男主角，因每個人的路途不同，「就算同一時間入行，做埋同一件事，路向都未必一樣，呢個係佢嘅人格魅力，我就算得到佢嘅機會，都唔會走到佢個位置。」

 

坦承不懂推銷自己

 

　　師承李暉的阮政峰參加《功夫新星》入行，主力在《愛•回家》演出的他，似乎未有發揮身手的機會。「唔一定打戲先係有機會發揮，有無受到關注？呢個我控制唔到。坦白講，我唔太識得推銷自己，好朋友例如蘇韻姿、張明偉成日推我，叫我拍下片畀多啲人睇。我明白的確需要試，唔可以抹殺所有可能性。」他感激「池子孝」一角令他入屋，嫲嫲及父母也捧場，「父母口講唔鍾意，但我偷聽到佢哋喺間房度睇，如果佢哋唔支持，我無可能行到咁長時間！」拍戲以外，他亦涉獵室內設計、執導MV、咖啡師及教武術等工作，享受斜槓族生活。「我呢世都唔會放棄演員呢份工，但如果人生只得一份工，又好似有少少唔抵，一世人流流長，既然鍾意多元化發展，又對事物充滿好奇，就乜都試啦。無人知道日後會變成點，既然係未知之數，就唔好顧慮太多。」

 

「池子孝」與「Liza」的感情線獲觀眾受落。

轉載自: 晴報

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