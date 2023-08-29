  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
娛樂情報
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

29/08/2023

鄭裕玲孖魏浚笙、Tyson Yoshi小鮮肉拍旅遊節目！爆林家謙要求同床似色狼

#鄭裕玲 #do姐 #HOY TV #去邊啊Do姐 #林家謙 #魏浚笙 #Jeffrey #Tyson Yoshi #程浚彥 #應智越 #細貓 #洪嘉豪
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】鄭裕玲（Do姐）為HOY TV拍攝的旅遊節目《去邊啊Do姐》將在下周一首播，Do姐昨日率領節目中五位小鮮肉林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi（程浚彥）、應智越（細貓）及洪嘉豪出席記者會。Do姐搞笑大爆同遊日本的林家謙色膽包天︰「佢問可唔可以同一間房，張床一齊瞓，一齊浸溫泉，色狼咁。」

 

Do姐逐一點評（左起）洪嘉豪、應智越、林家謙、Tyson Yoshi及魏浚笙，大放笑彈。

 

　　今次是鄭裕玲離開娘家無綫後，首度出山拍電視節目，率領五位男藝人分別玩轉歐洲、日本及韓國等地。Do姐昨日發言時逐一點評五位旅伴，提到「最無厘正經旅伴」時特別「招呼」林家謙︰「林家謙個樣好似謙謙君子，但去親邊度都問『可唔可以同我一間房』、『張床係咪我哋一齊瞓』、『可唔可以一齊浸溫泉』，色狼咁呀。」家謙死撑只是慳budget，讚自己精打細算。

 

Do姐與家謙在節目中有「肌膚之親」摸面珠。（網上截圖）

 

拒評港姐司儀表現

 

　　Do姐又取笑Tyson Yoshi是「最精打細算旅伴」︰「因為佢食嘢、飲嘢都度過計過，食嗰少少，仲少過我，同佢去旅行雖然好開心，但要分開食嘢，搞唔掂，會餓死。」Do姐又笑指魏浚笙似哲學家，經常講口頭禪「唔係」來否定她。此外，有線寬頻行政總裁杜之克宣布，稍後找來歐陽偉豪、七仙羽一起拍節目。

 

　　Do姐與家謙、Jeffrey及Tyson受訪，Do姐坦言以前拍旅遊節目，主持會分上下靶位；今次與五位後輩拍攝，大家如朋友般無分上下，「個個都好乖，都有傾心事。」提到她笑家謙要求一齊浸溫泉似色狼？Do姐解釋︰「唔係，段稿咁寫啫。」家謙亦說：「因為Do姐間房好正，應該唔會有budget有兩間咁好嘅房，所以問下可唔可以同房，我打地鋪。（一齊浸溫泉？）浸溫泉可以浸其他部位，可以浸手指嘅。」此外，陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠前晚擔任港姐決賽司儀，可惜表現被網民狠批「災難級」，Do姐反問記者「好唔好睇」，並稱︰「我無睇無得評論，睇咗先可以品評。（四位小生話以前睇你做司儀？）真係抬舉，我補番睇先答你哋。」

 

Do姐有小鮮肉做護法，受訪時笑到見牙唔見眼。

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鄭裕玲 #do姐 #HOY TV #去邊啊Do姐 #林家謙 #魏浚笙 #Jeffrey #Tyson Yoshi #程浚彥 #應智越 #細貓 #洪嘉豪

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk