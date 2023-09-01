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01/09/2023

MIRROR李駿傑處男騷聽花姐話跳辣身舞！邀Serrini任嘉賓，Jeremy大讚對方似公主輕吻手背

#Jeremy #MIRROR #李駿傑 #Unicorns（粉絲） #Serrini #梁嘉茵 #最後一夜 #花姐 #黃慧君 #Jerry.C #柳應廷
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　　【晴報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）前晚舉行首次個人演唱會，以妖魅王子造型登場的Jeremy，與性感女舞蹈員大跳辣身舞，令「Unicorns（粉絲）」為之瘋狂；本月生日的他獲歌迷合唱生日歌作禮物，感動得在encore時兩度落淚，並鞠躬答謝歌迷支持。

 

Jeremy全晚跳唱多首歌曲，表現平穩。

 

　　李駿傑前晚由幾位舞蹈員抬起出場，相當有氣勢，他亦發揮妖氣本色，跳唱多首歌曲，又大唱女團歌，包括韓國女團BLACKPINK及師妹COLLAR的歌曲。當Jeremy獻唱《半》時，與僅穿bra top的女舞蹈員身貼身跳舞，成功炒熱全場氣氛。Jeremy邀得Serrini（梁嘉茵）任表演嘉賓，他大讚Serrini的打扮似足公主，更輕吻女方手背，Serrini搞笑說︰「我哋唔使再拖手喇，我驚被人鬧。」她大讚Jeremy是溫柔的處女座︰「同佢講嘢，佢會一直望住你對眼，有被尊重嘅感覺。」另外，Jeremy特地唱出《全民造星》導師劉美君的歌曲《最後一夜》，向伯樂致敬，事後劉美君在IG大呼感動。

 

Jeremy直認跳辣身舞感到尷尬。

 

Serrini與Jeremy合唱《網絡安全隱患》。

 

　　出道五年的Jeremy感觸說︰「我第一次聽花姐（經理人黃慧君）講開騷，我成個呆咗，以為佢傳訊息畀Jer（柳應廷）但傳錯畀我…我曾經懷疑自己何德何能有呢個機會，希望完騷搵到答案。」本月8日28歲生日的他，獲全場歌迷合唱生日歌提早慶祝，他兩度encore時忍不住爆喊，又向歌迷深深鞠躬說︰「你哋係我今年最好嘅生日禮物。」

 

完騷後，Jeremy開香檳淋濕身。

 

眼淺的Jeremy激動落淚。

 

生意失敗當買教訓

 

　　Jeremy在騷後受訪，自評表現有80、90分，提到與舞蹈員跳大膽辣身舞，他自言起初有點尷尬，又大爆這是花姐的主意，認為貼近些效果更好。有指MIRROR未能出席今年底的樂壇頒獎禮，他表示要待公司安排，但相信12子都希望出席。另外，提到他與梁業（肥仔）及Jer合資的日本餐廳結業後爆出拖數傳聞，他說︰「當買個教訓。（呢個教訓好貴？）可以賺番嘅，起初以為媽咪會鬧我，點知佢反而安慰我。」

轉載自: 晴報

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