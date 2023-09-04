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04/09/2023

梁朝偉獲頒威尼斯終身成就金獅獎！偉仔激動落淚︰香港電影孕育我！劉嘉玲分享二人咀嘴合照放閃

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　　【晴報專訊】梁朝偉於香港時間前晚出席威尼斯影展，獲頒終身成就金獅獎，成為首位獲得此殊榮的華人演員。過往獲獎無數的偉仔心情非常激動，在金像導演李安手上領獎時罕有落淚，並將獎項獻給香港電影。

 

 

偉仔獨攬一座金獅獎時真情流露，又喊又笑，極多表情包。

 

　　梁朝偉與太太劉嘉玲結伴出席威尼斯影展，偉仔領獎前出席記招，他主演的《悲情城市》、《三輪車伕》及《色，戒》先後奪得威尼斯最佳電影金獅獎，他笑說︰「我一直想要一座金獅獎，現在我有了，而且是我一個人的，不用跟別人分享！」

 

李安的致辭令偉仔非常感動。

 

　　大會前晚邀得《色，戒》導演李安頒獎，李安致辭時，表示全球影迷大多從王家衛的電影認識偉仔，其實偉仔戲路甚廣，同時獲獎無數，實至名歸，「因為任何電影只要有他出現，都會得到提升。跟他合作是每一位導演的夢想，皆因他的眼裏有種激動人心的特質，不單止是眼睛、技巧，還有當中閃耀的靈魂。他一個眼神所說的，比很多演員的獨白還要多。」李安回想偉仔在《色，戒》片場時，對導演及整個劇組的尊重及專業態度，形容偉仔不但帥氣、才華橫溢，而且善良、處處為人設想，無疑就是終身的成就，「他啟發我們的夢想，我多想清楚地表達，但即使千言萬語亦無法言喻。」

 

偉仔大受現場影迷歡迎。

 

與劉嘉玲High爆咀嘴

 

　　偉仔聽罷李安的致辭深深感動，他接過獎項後又喊又笑，如小孩子般多次以手拭淚，表情多多。他說︰「我就知道你（李安）想讓我哭！多謝李安，十分可愛的稱讚，還要出自我最敬重的導演和好友。」他激動走音說︰「這真是很大的榮譽！」他感謝台下的太太劉嘉玲，並將獎項獻給香港電影︰「謝謝她的愛及一直的支持，謝謝家人、朋友、影迷。我很感恩生在香港，感激香港電影孕育了我。我要把這個獎跟41年來和我合作過的所有人分享，因為這個獎是對他們的肯定，也是對香港電影的肯定。謝謝！」嘉玲笑指屬虎的偉仔「老虎帶獅子回家」外，又分享二人咀嘴的恩愛合照放閃，偉仔激罕表情鬼馬，相當可愛。

 

偉仔輕擁嘉玲，望實嘟嘴錫錫，相當恩愛。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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