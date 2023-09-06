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06/09/2023

與黃家灝、陳鎮亨靠積蓄追夢！香胤宅望跳出框框向演員路進發

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　　【晴報專訊】《全民造星V》誕生三位明日之星，冠軍香胤宅（Lyman）、亞軍黃家灝（KC）及季軍陳鎮亨（亨仔）正與ViuTV傾談合約中，暫時未有定案；唱歌跳舞，他們各有所長，摩拳擦掌，認定目標，準備在娛樂圈有所作為。

 

33歲的Lyman跟26歲的KC、亨仔因參賽而成為好友，打成一片。

 

　　香胤宅、黃家灝和陳鎮亨一起大談未來的發展大計，33歲的Lyman自小熱愛跳舞，曾經在紐約擔任國標舞導師，2020年參加海選，成功躋身百老匯音樂劇《芝加哥》，成為全國巡迴演出的成員。其實他對演戲的興趣同樣濃烈，期望將來有機會拍攝劇集或電影，希望像甄子丹一樣拍動作片。Lyman說︰「我細細個睇《精武風雲．陳真》，覺得甄子丹打得好勁！我一邊睇一邊喺床上面模仿佢啲動作。我好想演英雄人物，亦想挑戰一下極端性格嘅角色，奸奸地好似《JOKER小丑》嗰類，又或者劉青雲喺《神探》個角色，有七種人格，好有趣，好想試！」

 

Lyman最希望透過表演為別人帶來快樂。

 

　　而亨仔也想演戲，但他自嘲外表受到局限，只能做配角，「以我嘅外貌都做唔到男主角啦，一定係做下靶位！男神、萬人迷之類？我差啲啦…咁都想拍攝綜藝節目嘅，可以自娛一番。」至於KC則專注在跳舞上，心中大計早了然於胸，「我玩《全民造星V》嘅原因，係想增加知名度，最想有人畀錢我去搞騷，或者拍一啲關於跳舞嘅片。我有一個宏大志願，想用VR（虛擬實境）辦一場跳舞騷，靈感嚟自唱歌表演，有喇叭有咪有擴音器，再配合不同效果，觀眾可以睇到唔同嘅舞步。」

 

KC和亨仔互相扶持。

 

亨仔想拍綜藝節目

 

　　參加《全民造星V》之前，為了生活，三人有過不少的打工經驗。Lyman在紐約時，曾在一間日式餐廳當侍應及廚房雜工，「有次我捧住一籃洗好嘅碗碟，點知行行下跣低，啲餐具跌曬出嚟，又要重從洗過啦…」而KC則做過餐廳侍應、辦公室文職人員；「大隻仔」亨仔過去的工作，以體力勞動居多，包括送貨、跟車、地盤學徒，後來當上錄音室音樂製作的崗位。

 

Lyman獲太太Zoe全力支持以演藝工作為終身事業。

 

　　現實很實際，追夢也要醫飽肚，Lyman、KC較幸運，率先接拍了廣告。Lyman坦言︰「依家都係用緊啲儲蓄，好彩之前教跳舞班，儲咗啲錢，依家啲積蓄飛走緊！」為了來港發展，Lyman與太太由美國回流，現時太太已回美國收拾一切。而亨仔直言積蓄所剩無幾︰「真係頂唔順就問媽咪攞少少，之後自己都要諗辦法。」三人異口同聲表示，最感激家人作為最強後盾，一直默默支持。基於現實問題，正在港大修讀機械工程的亨仔，只給自己五年時間在這一行發展。

 

KC心臟強大無懼負評

 

　　當藝人難免會受到外間抨擊，由參賽到現在，三人受到不少批評聲音。Lyman在一眾參賽者之中，年紀較大，但他不介意，認為年齡並非阻礙，人愈年長代表經歷愈多。他用作品說話，從表演中呈現吸引觀眾的一面，「笑我年紀大無問題，我底綫係唔好講我太太，唔好批評我家人，否則我一定會反擊！」而KC亦無懼負評，更不會改變自己來討好別人，「做好自己，自然會有人欣賞。」亨仔則謂︰「外間嘅批評，事出必有因，我會消化一下，作出改善，唔好磨平自己嘅特色就夠。」

 

女友Win Win參加《全民造星IV》入行，十分支持KC追夢。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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