呂爵安Edan寫千字文反令網民針對姜濤？姜濤：接受了某些人的道歉

【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）早前完成演唱會後寫千字文反擊haters，隊友姜濤及後指「接受了某些人的道歉」，令人揣測是否與Edan拿隊友抽水有關。Edan昨日與魏浚笙（Jeffrey）出席時裝活動，他表示寫千字文並非想發洩，而是眼見網上有很多誇張及惡意的言論，不只針對他與隊友，甚至其他藝人，「希望大家少啲呢類言論，對社會氣氛好啲，做人處事都會開心啲。（姜濤留言支持你？）佢不嬲好想停止呢啲言論。」

Edan（左）是非纏身，Jeffrey力撑好兄弟。

外間覺得姜濤「接受道歉」與Edan有關？Edan說︰「我諗大家理解得太多，其實我原意係想停止惡意言論，我留意到有啲人、甚至我嘅fans，因為我講嘅嘢，反而針對咗姜濤同姜糖，呢件事亦違背我原意，唔應該咁樣，希望大家多啲愛。」問到「某些人」是否指他？Edan說︰「我唔知有咩人道歉，不過我有同佢講唔好意思，我唔希望影響到佢哋，希望大家理解我原意。」

姜濤望停止惡意言論。（資料圖片）