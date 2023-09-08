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08/09/2023

李爾晨全靠經營健身室保持穩定收入！靜待機會等家人認同

#李爾晨 #男排女將 #非凡三俠 #ViuTV劇集 #Kyle
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　　【晴報專訊】李爾晨（Kyle）是前香港男子甲一排球員，投資健身室約兩年，運動員出身的他，能將喜愛的事變成事業，不但為他帶來穩定收入，可以給家用之外，更令他可以無後顧之憂去衝演藝事業。

 

運動員出身的李爾晨身高185厘米，高大有型。

 

曾參與ViuTV劇集《男排女將》。（IG圖片）

 

　　李爾晨在尖沙咀經營的「女士專屬」健身室超過兩年，他感激客人的支持，才捱過了疫情最艱難的時刻。今年他再下一城，跟沈震軒和陳欣妍合資近七位數字，在銅鑼灣開設健身室。Kyle說︰「沈震軒聯絡我經理人，因為佢屋企太多健身器材，嚟緊搬屋想轉手去我尖沙咀健身室，我就話唔好賣，不如一齊開多間，大家一拍即合。」

 

李爾晨希望在演藝圈有一番作為，讓母親不用擔心。（IG圖片）

 

　　Kyle直言全靠健身室生意的收入，近年才可以有家用給家人，「雖然唔係咩大數目，但總算係畀到家人一份心意同安心，之前演藝事業係有少少迷惘期，屋企人都叫我既然搵唔到錢不如唔好做，但我一直想有好作品畀到屋企人一個交代。」

 

曾因聲線失去角色

 

　　簽約邵氏兄弟三年多，Kyle雖然有拍攝劇集的機會，但仍然有待「入屋」，他說︰「我都沉澱咗幾年，呢幾年努力睇戲、上堂學戲，呢個過程非常寶貴。我當然想有更多演出機會，但我明白尤其男藝人，真係要有種味道、人生要有經歷，先可以演繹到啲深度角色，所以我依家心態比較平穩，靜待機會。」Kyle透露早前成功試鏡獲得一個劇集角色，但臨門一腳被撤換，「開工時先發現我把聲太沉厚，同個角色好唔配合，咁我就無咗個角色。如果喺幾年前發生，我一定會好唔開心，但依家就覺得唔緊要，再等下一次機會。始終角色係講緣份，有得改善就改善，聲底呢啲無得控制就惟有調整心態。」他透露下月將接拍一個網劇，角色相當具挑戰性，有機會跟不少殿堂級前輩合作，令他非常期待。

 

李爾晨在《非凡三俠》中飾演殺手。（電視截圖）

轉載自: 晴報

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