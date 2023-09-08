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08/09/2023

袁偉豪預告陪張寶兒入產房剪臍帶！坦言唔怕血：無嘢驚，我最驚係老婆

#張振朗 #張寶兒 #反黑英雄 #袁偉豪 #地獄黑仔王
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　　【晴報專訊】袁偉豪（Ben）與張振朗昨日宣傳明晚首播的旅遊節目《歐洲鐵騎遊》，Ben太太張寶兒預產期在11月，雖然屆時他身在深圳拍劇，但他將會請四日假回港陪太太待產，更會入產房剪臍帶。

 

Ben預告北上拍劇期間會請假回港，見證BB出生。

 

　　昨日記者會特別播出袁偉豪與張振朗在意大利、德國等地拍攝的片段，曾被封「地獄黑仔王」的振朗駕駛電單車期間意外翻車，可幸未有大礙，他自嘲：「呢啲意外發生喺我身上都唔意外啦！」Ben表示當時提醒自己保持冷靜：「見到振朗跌車，要幫佢檢查身體，好在佢揸架車唔高身，比較貼地面，所以佢淨係件衫爛咗。」

 

揸快車嚇親外母

 

　　至於Ben笑言在歐州以時速140公里行車實屬平常，拍攝時奉旨揸快車的他，曾在IG限時動態上載行駛片段，卻嚇親外母。他說︰「外母睇到個story，話『乜你揸得咁快，好擔心你』，係嚇親好多人。（太太張寶兒投訴？）佢都有話幾好喎！」

 

張寶兒即將開刀生B。（資料圖片）

 

　　提到寶兒的預產期在11月，Ben透露本月尾往深圳拍攝新劇《反黑英雄》，屆時需逗留一個半月。他說：「今次同陳山聰、張振朗一齊拍，到時臨近預產期，會請四日假返嚟。（請幾日太短？）唔夠膽請一個月假，都無辦法，預計都係生嗰幾日返。（太太開刀生？）應該係，我會入去剪臍帶。（唔驚見血嚇親？）應該唔會。（太太話你無嘢驚？）我最驚係佢。」身旁的振朗即大讚︰「怕老婆會發達呀！」

 

張振朗拍攝時翻車，可幸未有受傷。

 

張振朗拍攝時翻車，可幸未有受傷。（網上截圖）

轉載自: 晴報

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