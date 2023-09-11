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11/09/2023

鄧佩儀請假返加國讀書終畢業！「潛水」年半疑宣布離巢

#金宵大廈 #趙希洛 #愛‧回家之開心速遞 #鄧佩儀 #Gloria #換命真相 #2013年度國際中華小姐競選
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　　【晴報專訊】《2013年度國際中華小姐競選》冠軍鄧佩儀（Gloria）曾備受無綫力捧，前年更首次擔正劇集《換命真相》，正當事業起飛之際，Gloria卻回加拿大重返校園；昨日Gloria在社交平台宣布已完成學位課程，並透露畢業後將繼續留在加國，似是預告將離巢無綫。

 

現年30歲的鄧佩儀如願完成大學課程。（IG圖片）

 

　　鄧佩儀前年拍完《換命真相》後，未有再拍劇，並返回加拿大繼續學業，於UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院完成工商管理學士學位，以及修讀有關電影製作的課程。當時卻有報道指首做女主角的Gloria「戲屎」，頻頻NG兼令對手張頴康有微言，有傳被無綫投閒置散。昨日，Gloria在IG公布大學畢業的消息，並交代一年半期間「消失」的心路歷程及箇中原因。

 

鄧佩儀與譚俊彥、張頴康合作《換命真相》，首次做女主角。（資料圖片）

 

　　Gloria憶起當初重返校園，面對外界誤解，同時要應付考試，邊溫書邊垂淚。她又談到疫情讓大家的人生變得不容易，也改變了自己的心態，「疫情幾年除了經歷着不同的困難，我也經歷了親人的離世。其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。種種的原因讓我拍完《換命真相》後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？」她又指過去的一年半再次跟家人相處，感到很愉快，「最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」

 

鄧佩儀十分享受校園生活，在校園不同角落留倩影。（IG圖片）

 

選美師姐鍾嘉欣留言鼓勵

 

　　不少網民對Gloria選擇留在加拿大均大表不捨，圈中好友亦紛紛留言，同樣選華姐出身、現身在加拿大的鍾嘉欣留言︰「恭喜你，你做到了」、陳敏之亦表示︰「自己開心就好了，不用理會其他人，向自己目標進發」，而袁偉豪則留言︰「快啲返來拍戲。」

 

趙希洛在2019年憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」。（資料圖片）

 

　　此外，效力無綫16年的趙希洛，日前亦在社交平台發文宣布離巢，她留言感激無綫及台前幕後對她的栽培和照顧，亦感謝觀眾對她的支持和鼓勵，還不忘為有份演出的處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳，「由細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員，希望可以好快會再見到大家。」

 

轉載自: 晴報

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