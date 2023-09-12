劉德華62歲生日大搞派對！華仔親點陶大宇合唱《倒轉地球》全場High爆！容祖兒勁歌熱舞祝賀

【晴報專訊】劉德華（華仔）本月27日踏入62歲，日前他與3,000名粉絲舉行生日派對，並請來圈中好友及與他有淵源的藝人出席，包括去年憑「水撥式」台風唱《倒轉地球》爆紅的陶大宇，還有憑二次創作歌曲《日日去鳩嗚》MV扮華仔成名的ERROR成員何啟華（阿Dee）。

祖兒與華仔又唱又跳帶領全場氣氛。

劉德華每年都會跟歌迷會「華仔天地」的「家人（粉絲）」慶祝生日，過去因為疫情關係未能舉行生日派對。今年華仔復辦生日會，並請來羅蘭、胡楓（修哥）、葉蒨文（沙麗）、林子祥（阿Lam）、容祖兒和陶大宇等。他們逐一上台表演和分享心聲，羅蘭姐大讚華仔向來十分尊敬長輩，修哥則鬼馬表示華仔說甚麼，自己都會照做，相當搞笑。阿Lam和沙麗則與華仔合唱《敢愛敢做》，不過林氏夫婦習慣早睡，看完大半場演出後即提前離開，沙麗笑說︰「夠鐘返屋企瞓覺啦，我哋真係比羅蘭姐、修哥早瞓㗎！」

大宇跟華仔合唱《倒轉地球》，全場high爆。

陳家樂圓夢與偶像合唱

其後，華仔親自點名大宇、陳家樂和阿Dee上台合唱《倒轉地球》、《暗裡着迷》和《獨自去偷歡》，身為華仔超級粉絲的家樂事後表示︰「早知要上台，我就去set個靚髮先啦，真係好似發夢一樣。」曾模仿華仔的阿Dee終如願同台合唱，他不禁大呼︰「嘩！好驚呀！」至於祖兒則自選最愛的華仔歌曲《開心的馬騮》，合唱時更勁歌熱舞，火速炒熱現場氣氛。祖兒開心能出席華仔的生日會並說︰「希望以後每年都可以參加。」





家樂有幸跟偶像同台合唱，興奮得攬實華仔。

阿Dee跳唱《獨自去偷歡》，舞步很純熟。