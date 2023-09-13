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13/09/2023

孫佳君黑絲拍MV誘ERROR！吳保錡率先抄牌認錯孫佳君係劉嘉玲

#枱底隧道 #愛情值日生 #Never Come Back #流氓師表 #孫佳君 #ERROR #肥仔 #梁業 #宇宙天團 #吳保錡 #193
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　　【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR今年各有各忙，早前合體拍攝新團歌《枱底隧道》MV，更驚喜獲孫佳君擔任女主角。貴為90年代女神的孫佳君穿上黑絲、短裙火辣辣跳舞，大曬迷人美腿。ERROR四子爭取求前輩追蹤IG，女神魅力沒法檔。

 

ERROR四子表示經常翻看孫佳君的電影作品。

 

　　ERROR前日推出今年首支團歌《枱底隧道》，以歌曲探討愛情觀。MV找來久未亮相幕前的孫佳君演出，四子在拍攝前一晚才得悉前輩助陣，大感驚喜。吳保錡說︰「聽到孫佳君有份參與梗係呆咗，不嬲都有睇開佢啲戲，佢真係好靚。」身旁的隊長梁業（肥仔）即踢爆︰「我哋以前成日睇孫小姐嘅作品，但保錡不停講錯孫小姐嘅作品。」保錡即認衰，並搞笑道︰「我成日以為佢同劉嘉玲係同一個人，都有少少尷尬，不過咁樣嘅氣氛下，反而同前輩熟咗，仲交換咗IG同電話。」他自豪稱當日是首個向孫佳君「抄牌」。其後，當保錡跟孫佳君交換IG期間，身旁的郭嘉駿（193）即對孫佳君說︰「p0k1（保錡IG）嗰個可以unfollow（取消追蹤）。」保錡即緊張搶說︰「唔係，fatboyyip（肥仔IG）嗰個撳unfollow得喇！」193加把口︰「係block（封鎖）！」孫佳君被他們七嘴八舌一番，即撳住心口說︰「搞到我好緊張呀！」

 

保錡不停大讚孫佳君好靚女，並率先「抄牌」，三子亦爭相跟前輩交換IG，場面惹笑。

 

肥仔呻錯過跳舞場口

 

　　孫佳君入行至今首度參與MV演出，今次更挑戰高難度的椅子舞，相當惹火。不過四子卻錯過在現場欣賞，肥仔謂︰「孫小姐跳緊嘅時候，我哋只知道佢拍嘢，但唔知拍啲乜，仲喺化粧間休息緊，我哋知得太遲，如果唔係一早衝咗埋去睇啦，導演自肥又唔講聲。」至於為ERROR獻出第一次的孫佳君則說︰「今次拍攝前淨係同排舞老師學咗個半鐘，好彩疫情期間跟Sunny Wong（黃國榮）學跳舞，希望大家唔好笑我跳得唔好。」提到與四子合作，孫佳君稱︰「同佢哋四個合作感覺年輕咗，佢哋好可愛同好有活力，又不停講笑，好得意呀佢哋，多謝導演嘅邀請。」

 

49歲的孫佳君首度拍MV大賣性感，大曬fit爆身材。

 

孫佳君在MV中跟肥仔耳語，相當親密。

 

《枱底隧道》是何秉舜及黃偉文繼《愛情值日生》及《Never Come Back》後再次為ERROR創作的作品，MV導演是曾執導《流氓師表》的麥啟光。

轉載自: 晴報

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