炎明熹人形紙牌遭KOL「光頭Bob」強吻，網民大鬧噁心！Gigi慶祝出道2周年親手整月餅義賣為「浪浪」籌款

【晴報專訊】18歲的炎明熹（Gigi）將在下月假九展舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》。忙於綵排個唱的她，最近抽空與粉絲到餅房親製月餅，準備義賣，把收益扣除開支後全數撥捐「沙律貓狗之家」，為流浪動物機構籌款，愛心爆棚。

四眼妹look的Gigi落手落腳整月餅，善心爆棚。

炎明熹的歌迷會為慶祝Gigi出道兩周年，於本周六、日舉行《慈善義賣嘉年華》，正密鑼緊鼓為首個個唱排練的Gigi，為義賣活動與歌迷齊齊整月餅。Gigi坦言製作過程戰戰兢兢，「因為第一次整，所以有啲手忙腳亂，加上每個步驟唔可以急亦唔可以錯，需要好大嘅耐性同記性，好在現場有老師一步一步教我同fans應該點做。」她透露歌迷會將會義賣100盒月餅，「流心奶黃係主打，仲會混合芝麻味同柚子味，我特別鍾意柚子味，比較少有仲好好味，fans設計咗幾款餅模，其中一款係歌迷會嘅logo。」「整餅」當日，歌迷會安排了一部爆谷機賀偶像兩場個唱爆賣，Gigi說︰「嗰日好多第一次，第一次做月餅，第一次整爆谷，但我唔敢食太多，因為要好好保護把聲。」

Gigi自製爆谷，預祝個唱門票爆滿。

1︰1人形廣告牌遭「狼吻」

此外，Gigi獲歌迷斥資在銅鑼灣的巨型熒幕應援，為處女個唱造勢，Gigi日前親到廣告熒幕前打卡並把相片上載IG，以行動答謝樂迷，並留言︰「多謝每一位Gi炎粉及小火苗，為我第一個演唱會送上這份大禮物，接下來我會加油練習準備10月份的演唱會，我會加油的！」另外，KOL「光頭Bob」前日上載片段，片中的他對連鎖快餐店內的Gigi人形紙牌，做出瘋狂行為，片段在網上瘋傳，有不少網民大鬧噁心。

「光頭Bob」對Gigi的人形廣告牌「強吻」、「偷襲」及爆粗，相當變態。（IG截圖）

Gigi在應援巨型熒幕前打卡，果然寵粉。（IG圖片）