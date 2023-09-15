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15/09/2023

陳慧琳撇甩老公囝囝！排舞室度過51歲生日

#陳慧琳Season 2演唱會澳門站 #陳慧琳（Kelly）
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　　【晴報專訊】陳慧琳（Kelly）前日51歲生日，正忙於準備澳門個唱的她，近日暫時放低老公和兩個寶貝仔專心排舞，晚上則回家跟家人慶祝；而Kelly的生日願望是身體健康及演唱會順利，為了答謝粉絲支持，她更承諾會出盡萬二分努力，做到最好。

 

Kelly在排舞室吹蠟燭和切蛋糕，坦言過得十分開心。

 

　　今年生日要排舞中度過的陳慧琳說︰「疫情下好耐無試過一班人過生日，今日（前日）好開心！可以同一班舞台戰友齊齊切蛋糕，兩個囝囝就等我排完舞返屋企再慶祝。生日願望就梗係身體健康，演唱會順利。」

 

為了兌現個唱炸場的承諾，Kelly連日來積極排舞。

 

　　闊別演唱會舞台四年，將於本月底在澳門舉行兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》的Kelly，連日來密鑼緊鼓為演唱會綵排，以兌現個唱頭part炸場令粉絲high爆的承諾。所以就算生日，Kelly也一早抵達排舞室排練，她說︰「呢兩個月，其實我都keep住排舞，每日大概排四個鐘，但依家距離演唱會不足一個月嘅時間，加上今次好多部分都用上好多dancers，所以想加大力度齊人綵排。」

 

感謝粉絲各區應援

 

　　另外，Kelly十分感謝粉絲特意為她籌備生日應援，包括由尖沙咀至中環摩天輪的流動應援車、尖沙咀大型LED廣告版、茶飲店的生日應援，以及多區的巴士站新曲廣告牌等。Kelly說︰「好多謝fans咁多年對我嘅支持，今年又花好多心思幫我應援，為答謝大家，我會出盡萬二分努力為澳門演唱會做到最好，同大家過一個難忘、興奮嘅晚上。」

 

粉絲安排在中環摩天輪擺放Kelly的流動應援車。

轉載自: 晴報

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