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21/08/2023

煥然懿居第三座首用優化公契 釐清維修保養權責

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　　【晴報專訊】市建局早前透露，位於土瓜灣春田街的重建項目「煥然懿居第三座」最快於下月推售，將提供260個單位。市建局行政總監韋志成早前表明將以該項目為試點，在樓宇建造及管理模式上應用「預防性維修」理念，他昨在網誌稱，該項目將是香港首個應用「優化版」公契的住宅項目，更清晰地列明樓宇內不同部分的維修保養權責。

 

（韋志成網誌圖片）

 

　　韋志成稱，大廈單位室內範圍需由業主自行保養，但單位內一些結構構件如樑、柱和混凝土樓板等「公用部分」，維修保養責任將由所有業主共同分擔，而「優化版」公契將列明單位內哪些部分是公用和私人部分，如單位內的設施需維修，業主和法團可依據公契條款，盡早釐清維修責任，以減少爭拗。

 

　　他稱，單位滲水可能源自其他單位的防水層破裂或供水管、衞生設備或排水渠管失修等，大廈公契經理人雖可協助進入涉事單位檢驗，但業主如不肯合作或致束手無策，故新的公契列明大廈公契經理人有權責委聘獨立第三方專業人士，要求進入懷疑滲水的單位作檢驗及測試，冀提升處理滲水問題的效率。

 

　　他續說，「煥然懿居第三座」在設計時已增加單位內防水物料覆蓋範圍和高度，亦為開放式廚房鋪設防水地台，並改善大廈排水系統設計，冀減少滲水風險。

 

　　至於「優化版」公契則只適用於本項目，市場其他新樓發展商，仍按照由政府發出的大廈公契指引來制定公契。他指，市建局將總結「優化版」公契的執行經驗與政府部門分享，並考慮有需要為大廈公契指引作修訂時，讓「優化版」公契應用於其他私人新樓。

轉載自: 晴報

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